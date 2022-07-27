https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/kriptofermu-obnaruzhili-v-gagre-1040534291.html
Криптоферму обнаружили на насосной станции в Гагре
Криптоферму обнаружили на насосной станции в Гагре
Майнинг криптовалют запрещен на территории Абхазии в связи с проблемами в электроэнергетической отрасли. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T10:48+0300
2022-07-27T10:48+0300
2022-07-27T11:07+0300
в абхазии
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майнинг в абхазии
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Сотрудники МВД, СГБ и Госстандарта Абхазии обнаружили криптоферму в здании старой насосной станции по улице Апсха Леона в Гагре, сообщается на сайте МВД.Установлено, что владельцем фермы был Александр Коширов, на него составили административный протокол за незаконное подключение к электросетям и использование электричества для майнинга.Аппараты изъяли и отправили на хранение на спецсклад МВД Абхазии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, майнинг в абхазии
Криптоферму обнаружили на насосной станции в Гагре
10:48 27.07.2022 (обновлено: 11:07 27.07.2022)
Майнинг криптовалют запрещен на территории Абхазии в связи с проблемами в электроэнергетической отрасли.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik.
Сотрудники МВД, СГБ и Госстандарта Абхазии обнаружили криптоферму в здании старой насосной станции по улице Апсха Леона в Гагре, сообщается
на сайте МВД.
Установлено, что владельцем фермы был Александр Коширов, на него составили административный протокол за незаконное подключение к электросетям и использование электричества для майнинга.
Аппараты изъяли и отправили на хранение на спецсклад МВД Абхазии.