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https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/kriptofermu-obnaruzhili-v-gagre-1040534291.html
Криптоферму обнаружили на насосной станции в Гагре
Криптоферму обнаружили на насосной станции в Гагре
Майнинг криптовалют запрещен на территории Абхазии в связи с проблемами в электроэнергетической отрасли. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Сотрудники МВД, СГБ и Госстандарта Абхазии обнаружили криптоферму в здании старой насосной станции по улице Апсха Леона в Гагре, сообщается на сайте МВД.Установлено, что владельцем фермы был Александр Коширов, на него составили административный протокол за незаконное подключение к электросетям и использование электричества для майнинга.Аппараты изъяли и отправили на хранение на спецсклад МВД Абхазии.
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новости, майнинг в абхазии

Криптоферму обнаружили на насосной станции в Гагре

10:48 27.07.2022 (обновлено: 11:07 27.07.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайнинг криптовалют
Майнинг криптовалют - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Майнинг криптовалют запрещен на территории Абхазии в связи с проблемами в электроэнергетической отрасли.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Сотрудники МВД, СГБ и Госстандарта Абхазии обнаружили криптоферму в здании старой насосной станции по улице Апсха Леона в Гагре, сообщается на сайте МВД.
Установлено, что владельцем фермы был Александр Коширов, на него составили административный протокол за незаконное подключение к электросетям и использование электричества для майнинга.
Аппараты изъяли и отправили на хранение на спецсклад МВД Абхазии.
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