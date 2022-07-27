https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/kriptofermu-obnaruzhili-v-gagre-1040534291.html

Криптоферму обнаружили на насосной станции в Гагре

Криптоферму обнаружили на насосной станции в Гагре

Майнинг криптовалют запрещен на территории Абхазии в связи с проблемами в электроэнергетической отрасли. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T10:48+0300

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Сотрудники МВД, СГБ и Госстандарта Абхазии обнаружили криптоферму в здании старой насосной станции по улице Апсха Леона в Гагре, сообщается на сайте МВД.Установлено, что владельцем фермы был Александр Коширов, на него составили административный протокол за незаконное подключение к электросетям и использование электричества для майнинга.Аппараты изъяли и отправили на хранение на спецсклад МВД Абхазии.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, майнинг в абхазии