https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/parlament-ne-odobril-sozdanie-komissii-po-toplivno-energeticheskim-voprosam-1040559145.html

Парламент не одобрил создание комиссии по топливно-энергетическим вопросам

Парламент не одобрил создание комиссии по топливно-энергетическим вопросам

Заседание сессии Парламента Абхазии перед уходом депутатов на летний отпуск, состоялся в среду 27 июля. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T19:10+0300

2022-07-27T19:10+0300

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии не приняли постановление о создании комиссии по изучению проблем топливно-энергетического кризиса в Республике Абхазия.Проект документа представил депутат Кан Кварчия, который сказал, что необходимость создания комиссии в Парламенте связана с наличием проблем в сферах топлива и энергетики в республике.Он также подчеркнул, что цены на топливо и изменение тарифной политики в электроэнергетике - это системные проблемы, которые давно уже продолжаются. Работа комиссии поможет вывести на качественно новый уровень парламентского контроля, обеспечить прозрачность и публичность, что в свою очередь поможет снизить напряжение в обществе и повысить уровень доверия граждан и степень легитимности законодательной ветви власти, добавил Кварчия.Затем депутаты перешли к обсуждению представленного проекта постановления. Вице-спикер Парламента Астамур Аршба высказался против создания комиссии, объяснил он это тем, что в комитете Народного Собрания по экономической политике, реформам и информационным технологиям периодически проходят заседания, посвященные топливно-энергетическим вопросам, поэтому нет необходимости в новом формате.Депутат Инар Садзба поинтересовался тем, какие задачи будут стоять перед комиссией, какой у нее план работы и чем ее деятельность будет отличаться от работы, которая проходит в комитете.Отвечая на вопрос Кан Кварчия сказал, что не умаляет работу комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, при этом заметил, что работа комитета имеет большой охват."Я не говорю, что она не справляется или еще что-то, но во все созывы Парламента существовали разные комиссии и тем более энергетическая комиссия была в прошлом созыве. Я считаю, что этот вопрос очень важный для Абхазии, комиссия непосредственно должна заниматься изучением проблемы, путей выхода из тех или иных сложившихся ситуаций", - подчеркнул Кварчия.После того, как депутаты высказались, Спикер Парламента Лаша Ашуба поставил вопрос на голосование: за проголосовали 10 депутатов, против - девять и еще восемь человек воздержались. Таким образом, комиссия по изучению проблем топливно-энергетического кризиса в Республике Абхазия не была создана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/tma-problem-so-svetom-kak-abkhazii-poborot-energodefitsit-1040151477.html

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