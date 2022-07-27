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Парламент принял отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год

Парламент принял отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год

Министр финансов Владимир Делба отчитался об исполнении республиканского бюджета за 2021 год на заседании сессии Парламента в среду. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T12:53+0300

2022-07-27T12:53+0300

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло в третьем и окончательном чтении отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.Согласно документу, доходы государственного бюджета Абхазии в 2021 году составили 10 миллиардов 903 миллиона 640,4 тысячи рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 5 миллиардов 584 миллиона 616,1 тысячи рублей и безвозмездным поступлениям 5 миллиардов 319 миллионов 024,3 тысячи рублей.Общий объем поступлений доходов в госбюджет составил 11 миллиардов 571 миллион 535,9 тысячи рублей, при уточненных плановых показателях 10 миллиардов 734 миллиона 381,5 тысячи рублей.Таким образом, общий консолидированный государственный бюджет Абхазии за 2021 год исполнен на 107,8% с повышением собственных доходов в 837 миллионов 154,4 тысячи рублей.Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 114,9% и составили 6 миллиардов 410 миллионов 691,1 тысячи рублей, при плане 5 миллиардов 577 миллионов 357,2 тысячи рублей. В общем объеме поступлений удельный вес собственных доходов составляет 56,4% (6 миллиардов 528 миллионов 471,6 тысячи рублей), соответственно безвозмездной финансовой помощи России – 43,6%.Исполнение доходов с превышением обеспечено в республиканском бюджете и в местных бюджетах, за исключением бюджета Очамчырского района, процент выполнения которого составил 78,6%. Это связано со снижение объемов переработки водных биологических ресурсов промышленными организациями в 2021 году. Перевыполнение по доходам обеспечили бюджеты: Гагрского района – 105,6%, Гудаутского района – 124,2%, Сухумского района – 108,8%, Гулрыпшского района – 112,4%, Ткуарчалского района – 123,9%, Галского района – 111,2% и города Сухум – 104,2%.Фактическое поступление собственных доходов в государственный бюджет составило 6 миллиардов 528 миллионов 471,6 тысячи рублей при уточненном плане 5 миллиардов 691 миллион 317,2 тысячи рублей, или 114,7% (+837миллионов 154,4 тысячи рублей). Плановые показатели выполнены по всем видам налоговых платежей, за исключением поступлений земельного налога (98,2%).По динамике поступлений собственных доходов в государственный бюджет отмечается устойчивый рост по отношению к 2020 году на 1 миллиард 723 миллиона 901,2 тысячи рублей, или на 36,0%, и по отношению к 2019 году рост составил 343 миллиона 865,5 тысячи рублей, или 25,9%, говорится в пояснительной записке.Исполнение параметров госбюджета Абхазии за 2021 год по расходам составило 11 миллиардов 279 миллионов 005,6 тысячи рублей при уточненных назначениях 12 миллиардов 145 миллионов 157,3 тысячи рублей, или 92,9%.Сумма поступлений доходов в республиканский бюджет в 2021 году составила 9 миллиардов 111 миллионов 959,6 тысячи рублей при уточненных показателях 8 миллиардов 425 миллионов 294,7 тысячи рублей, или 108,2% (+686 миллионов 664,9 тысячи рублей), в том числе: собственные доходы 4 миллиарда 068 миллионов 895,3 тысячи рублей, финансовая помощь России – 5 миллиардов 043 миллиона 064,3 тысячи рублей.В 2021 году удельный вес поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета составили:Доходы, формируемые за счет собственных поступлений, составляют 4 миллиарда 068 миллионов 895,3 тысячи рублей, или 120,3 % от установленных бюджетных назначений. В 2021 году собственные доходы по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличились на 1 миллиард 194 миллиона 525,5 тысячи рублей.Налоговые доходы республиканского бюджета в 2021 году поступили в сумме 2 миллиарда 695 миллионов 616,8 тысячи рублей (126,5%), что на 912 миллионов 743,5 тысячи рублей больше, чем в 2020 году, или на 51,2%.В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес составляет налог на добавленную стоимость: на товары, ввозимые на территорию республики (47,0%) и на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Абхазии (38,8%).Удельный вес в структуре налоговых доходов по поступлениям акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Абхазии, составил 10,8%, и государственная пошлина – 3,4%. Такой уровень поступлений налоговых доходов обусловлен восстановлением экономики страны после спада экономической активности в 2020 году; ростом поступлений от налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность в курортной сфере, в торговле и во внешнеэкономической деятельности.На 1 января 2022 года объем внешнего государственного долга Абхазии составил 1 миллиард 276 миллионов 121 тысяча рублей, уменьшившись за год на 108 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/kabmin-odobril-ispolnenie-respublikanskogo-byudzheta-za-2021-god-1038278811.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Abkhaziya-poprosila-finansovuyu-pomosch-u-Rossii-dlya-likvidatsii-posledstviy-stikhiynykh-bedstviy-1033185780.html

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