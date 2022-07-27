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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T17:33+0300
2022-07-27T17:33+0300
2022-07-27T17:43+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. В четверг, 28 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости, климат, лето, госгидрометеослужба абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 июля
17:33 27.07.2022 (обновлено: 17:43 27.07.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. В четверг, 28 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.