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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T17:33+0300

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. В четверг, 28 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, лето, госгидрометеослужба абхазии