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Адмирал Черноморского флота объявил о господстве России в Азовском море
Адмирал Черноморского флота объявил о господстве России в Азовском море
День Военно-морского флота в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 31 число. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T15:07+0300
2022-07-28T15:07+0300
2022-07-28T15:23+0300
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день военно-морского флота
черноморский флот
контроль
азовское море
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов объявил о том, что Азовское море находится под контролем России. Об этом сообщает Минобороны России.Он также добавил, что корабли и авиация флота наносят удары по важным украинским военным объектам, поддерживая таким образом наступление сухопутных сил. По словам Осипова, воины-черноморцы - достойные потомки героев Великой Отечественной войны и успешно выполняют боевые задачи на Украине.Адмирал поздравил военнослужащих, служащих флота, ветеранов ВОВ и Вооружённых Сил с Днём Военно-Морского Флота России. Он подчеркнул, что флот вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности страны на её южных рубежах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/pervogo-nositelya-poseydonov-podlodku-belgorod-peredali-vmf-rossii-1040138466.html
россия
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россия, день военно-морского флота, черноморский флот, контроль, азовское море
Адмирал Черноморского флота объявил о господстве России в Азовском море
15:07 28.07.2022 (обновлено: 15:23 28.07.2022)
День Военно-морского флота в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 31 число.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik.
Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов объявил о том, что Азовское море находится под контролем России. Об этом сообщает
Минобороны России.
"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе спецоперации России на Украине позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря"- заявил Осипов.
Он также добавил, что корабли и авиация флота наносят удары по важным украинским военным объектам, поддерживая таким образом наступление сухопутных сил.
По словам Осипова, воины-черноморцы - достойные потомки героев Великой Отечественной войны и успешно выполняют боевые задачи на Украине.
Адмирал поздравил военнослужащих, служащих флота, ветеранов ВОВ и Вооружённых Сил с Днём Военно-Морского Флота России. Он подчеркнул, что флот вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности страны на её южных рубежах.