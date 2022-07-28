https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/admiral-chernomorskogo-flota-obyavil-o-gospodstve-rossii-v-azovskom-more-1040570614.html

Адмирал Черноморского флота объявил о господстве России в Азовском море

Адмирал Черноморского флота объявил о господстве России в Азовском море

День Военно-морского флота в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 31 число. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T15:07+0300

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2022-07-28T15:23+0300

россия

день военно-морского флота

черноморский флот

контроль

азовское море

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов объявил о том, что Азовское море находится под контролем России. Об этом сообщает Минобороны России.Он также добавил, что корабли и авиация флота наносят удары по важным украинским военным объектам, поддерживая таким образом наступление сухопутных сил. По словам Осипова, воины-черноморцы - достойные потомки героев Великой Отечественной войны и успешно выполняют боевые задачи на Украине.Адмирал поздравил военнослужащих, служащих флота, ветеранов ВОВ и Вооружённых Сил с Днём Военно-Морского Флота России. Он подчеркнул, что флот вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности страны на её южных рубежах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/pervogo-nositelya-poseydonov-podlodku-belgorod-peredali-vmf-rossii-1040138466.html

россия

азовское море

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россия, день военно-морского флота, черноморский флот, контроль, азовское море