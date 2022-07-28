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Аслан Бжания обсудил вопросы межгосударственного сотрудничества с Дмитрием Козаком
Аслан Бжания обсудил вопросы межгосударственного сотрудничества с Дмитрием Козаком
Глава республики отбыл в Москву с рабочим визитом 27 июля. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву встретился с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Помимо Козака, в обсуждении также приняли участие начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/rossiya-okazyvaet-pomosch-razvitiyu-abkhazii-i-obespecheniyu-ee-bezopasnosti-zayavil-medvedev-1040558468.html
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абхазия, новости, аслан бжания, россия

Аслан Бжания обсудил вопросы межгосударственного сотрудничества с Дмитрием Козаком

11:05 28.07.2022 (обновлено: 11:38 28.07.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Глава республики отбыл в Москву с рабочим визитом 27 июля.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву встретился с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи стороны обсудили большое количество важных вопросов, касающихся межгосударственного сотрудничества, в частности, возобновление авиасообщения с Абхазией, а также вопросы реализации программы социально-экономического развития на 2022- 2025 годы.

Помимо Козака, в обсуждении также приняли участие начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.
В Москве состоялась встреча Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Дмитрем Медведевым - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2022
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