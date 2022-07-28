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Аслан Бжания обсудил вопросы межгосударственного сотрудничества с Дмитрием Козаком

Аслан Бжания обсудил вопросы межгосударственного сотрудничества с Дмитрием Козаком

Глава республики отбыл в Москву с рабочим визитом 27 июля. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T11:05+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву встретился с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Помимо Козака, в обсуждении также приняли участие начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/rossiya-okazyvaet-pomosch-razvitiyu-abkhazii-i-obespecheniyu-ee-bezopasnosti-zayavil-medvedev-1040558468.html

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