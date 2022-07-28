https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/bolee-211-zabolevshikh-covid-19-vyyavleny-v-krasnodarskom-krae-1040577315.html

Более двухсот заболевших COVID-19 выявлены в Краснодарском крае

Более двухсот заболевших COVID-19 выявлены в Краснодарском крае

Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составляет 4666 пациентов. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T17:50+0300

2022-07-28T17:50+0300

2022-07-28T17:52+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

краснодарский край

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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. За сутки на Кубани выявили 211 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб края.В Краснодаре диагноз подтвердился у 99 человек. По 14 инфицированных в Сочи и Новороссийске, 10 – в Кавказском районе, 9 – в Северском, 8 – в Туапсинском, 7 – в Анапе. Всего же за сутки было сделано более трех тысяч тестов.Всего с начала пандемии в Краснодарском крае было зафиксировано 265 188 заболевших. Более 250 тысяч человек выздоровели, более 10 тысяч скончались. Сейчас в стационарах лечатся 149 пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/archeliya-rasskazal-o-situatsii-s-koronavirusom-v-abkhazii--1040573528.html

краснодарский край

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мировая пандемия коронавируса covid-19, краснодарский край