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Более двухсот заболевших COVID-19 выявлены в Краснодарском крае
Более двухсот заболевших COVID-19 выявлены в Краснодарском крае
Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составляет 4666 пациентов. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T17:50+0300
2022-07-28T17:50+0300
2022-07-28T17:52+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
краснодарский край
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. За сутки на Кубани выявили 211 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб края.В Краснодаре диагноз подтвердился у 99 человек. По 14 инфицированных в Сочи и Новороссийске, 10 – в Кавказском районе, 9 – в Северском, 8 – в Туапсинском, 7 – в Анапе. Всего же за сутки было сделано более трех тысяч тестов.Всего с начала пандемии в Краснодарском крае было зафиксировано 265 188 заболевших. Более 250 тысяч человек выздоровели, более 10 тысяч скончались. Сейчас в стационарах лечатся 149 пациентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/archeliya-rasskazal-o-situatsii-s-koronavirusom-v-abkhazii--1040573528.html
краснодарский край
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мировая пандемия коронавируса covid-19, краснодарский край
Более двухсот заболевших COVID-19 выявлены в Краснодарском крае
17:50 28.07.2022 (обновлено: 17:52 28.07.2022)
Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составляет 4666 пациентов.
СУХУМ, 28 июл - Sputnik.
За сутки на Кубани выявили 211 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает
оперативный штаб края.
Положительный результат теста получили 83 мужчины и 128 женщин в возрасте до 90 лет. Среди заболевших есть 22 ребенка, младшему из которых всего пять месяцев.
В Краснодаре диагноз подтвердился у 99 человек. По 14 инфицированных в Сочи и Новороссийске, 10 – в Кавказском районе, 9 – в Северском, 8 – в Туапсинском, 7 – в Анапе. Всего же за сутки было сделано более трех тысяч тестов.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае было зафиксировано 265 188 заболевших.
Более 250 тысяч человек выздоровели, более 10 тысяч скончались. Сейчас в стационарах лечатся 149 пациентов.