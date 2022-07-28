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Дороги в селе Мгудзырхуа размыло из-за ливневых дождей
Дороги в селе Мгудзырхуа размыло из-за ливневых дождей
На ремонт проселочных дорог в селе Мгудзырхуа понадобится около 250-300 тысяч с учетом покупки щебня и стоимости работы техники. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T16:10+0300
2022-07-28T16:10+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Около трех километров дорог размыло в селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района в результате сильных ливней. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik глава сельской администрации Беслан Агрба.На ремонт проселочных дорог, по приблизительным подсчетам Агрба, понадобится от 30 до 40 грузовиков с щебнем. Включая работу техники, он обойдется примерно в 250-300 тысяч рублей. Расходы покрывают власти Гудаутского района.Агрба добавил, что нынешнее лето выдалось дождливым, а последние ливни окончательно размыли проблемные участки дорог.
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абхазия, гудаутский район
Дороги в селе Мгудзырхуа размыло из-за ливневых дождей
16:10 28.07.2022 (обновлено: 16:20 28.07.2022)
На ремонт проселочных дорог в селе Мгудзырхуа понадобится около 250-300 тысяч с учетом покупки щебня и стоимости работы техники.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Около трех километров дорог размыло в селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района в результате сильных ливней. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik глава сельской администрации Беслан Агрба.
"У нас проблемы с этим каждый год, и мы систематически приводим дороги в порядок. Рельеф местности неровный. В этот раз в общей сложности нужно отремонтировать примерно три километра дорог. Наиболее сложный участок – дорога под эстакадой, ведущей с республиканской трассы в село. К счастью, есть объездная дорога, которой пользуются местные жители на легковых автомобилях", – отметил он.
На ремонт проселочных дорог, по приблизительным подсчетам Агрба, понадобится от 30 до 40 грузовиков с щебнем. Включая работу техники, он обойдется примерно в 250-300 тысяч рублей. Расходы покрывают власти Гудаутского района.
Агрба добавил, что нынешнее лето выдалось дождливым, а последние ливни окончательно размыли проблемные участки дорог.