Дороги в селе Мгудзырхуа размыло из-за ливневых дождей

"У нас проблемы с этим каждый год, и мы систематически приводим дороги в порядок. Рельеф местности неровный. В этот раз в общей сложности нужно отремонтировать примерно три километра дорог. Наиболее сложный участок – дорога под эстакадой, ведущей с республиканской трассы в село. К счастью, есть объездная дорога, которой пользуются местные жители на легковых автомобилях", – отметил он.