https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/dvoe-rossiyan-priznany-vinovnymi-za-kontrabandu-narkotikov-cherez-granitsu-s-abkhaziey-1040564934.html

Двое россиян признаны виновными за контрабанду наркотиков через границу с Абхазией

Двое россиян признаны виновными за контрабанду наркотиков через границу с Абхазией

Мужчины пытались провезти через границу более 83 граммов метадона. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T11:32+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Приговор Адлерского районного суда, согласно которому двое граждан России признаны виновными в незаконном перемещении наркотиков через границу с Абхазией, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.При задержании в их дорожной сумке обнаружили флакон из-под шампуня, в котором хранилось 245 свертков с наркотическим веществом метадон. Общий вес наркотика составил 83,14 грамма.Наказанием за нарушение закона стало лишение свободы в колонии строгого режима. Срок заключения для 25-летнего мужчины составит 12 лет и 2 месяца, для 26-летнего - 10 лет и 1 месяц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-v-abkhazii-za-rasprostranenie-narkotikov-1040382456.html

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