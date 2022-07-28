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Двое россиян признаны виновными за контрабанду наркотиков через границу с Абхазией
Двое россиян признаны виновными за контрабанду наркотиков через границу с Абхазией
Мужчины пытались провезти через границу более 83 граммов метадона. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T11:32+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Приговор Адлерского районного суда, согласно которому двое граждан России признаны виновными в незаконном перемещении наркотиков через границу с Абхазией, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.При задержании в их дорожной сумке обнаружили флакон из-под шампуня, в котором хранилось 245 свертков с наркотическим веществом метадон. Общий вес наркотика составил 83,14 грамма.Наказанием за нарушение закона стало лишение свободы в колонии строгого режима. Срок заключения для 25-летнего мужчины составит 12 лет и 2 месяца, для 26-летнего - 10 лет и 1 месяц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-v-abkhazii-za-rasprostranenie-narkotikov-1040382456.html
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Двое россиян признаны виновными за контрабанду наркотиков через границу с Абхазией
11:32 28.07.2022 (обновлено: 11:36 28.07.2022)
Мужчины пытались провезти через границу более 83 граммов метадона.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Приговор Адлерского районного суда, согласно которому двое граждан России признаны виновными в незаконном перемещении наркотиков через границу с Абхазией, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Ранее мужчины, 1996 и 1997 годов рождения, пытались попасть из России в Абхазию через пункт пропуска "Адлер".
При задержании в их дорожной сумке обнаружили флакон из-под шампуня, в котором хранилось 245 свертков с наркотическим веществом метадон. Общий вес наркотика составил 83,14 грамма.
Наказанием за нарушение закона стало лишение свободы в колонии строгого режима. Срок заключения для 25-летнего мужчины составит 12 лет и 2 месяца, для 26-летнего - 10 лет и 1 месяц.