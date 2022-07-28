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И.о. главврача инфекционной больницы заявил о росте числа пациентов
И.о. главврача инфекционной больницы заявил о росте числа пациентов
В летний сезон количество пациентов инфекционной больницы традиционно растет - туда попадают взрослые и дети, заразившиеся ротавирусом. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T19:08+0300
2022-07-28T19:08+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Исполняющий обязанности главного врача Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния заявил о том, что количество пациентов возросло. В том числе, очень часто в больницу поступают дети с ротавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на интервью врача Абхазскому телевидению. Гуния подчеркнул, что для пациентов больницы лечение, лекарства и анализы полностью бесплатны.Врач также добавил, что в больнице намечается открытие пункта сдачи крови на анализ. Для амбулаторных больных анализы также будут проводиться бесплатно. Кроме того, и.о. главврача рассказал о том, что в больнице не хватает специалиста-реаниматолога. "Две недели назад тяжелобольного ребенка с кровоизлиянием нужно было вывезти. За два часа Минздрав сделал направление на вывоз. Машина у нас есть, но проблема в том, кто будет сопровождать. У нас только один детский реаниматолог, который дежурит то у нас, то в детской больнице. А если он выедет, то некому работать вместо него", – рассказал Гуния.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/minzdrav-nazval-kolichestvo-vyyavlennykh-sluchaev-covid-19-v-abkhazii-1040509937.html
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И.о. главврача инфекционной больницы заявил о росте числа пациентов
В летний сезон количество пациентов инфекционной больницы традиционно растет - туда попадают взрослые и дети, заразившиеся ротавирусом.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik.
Исполняющий обязанности главного врача Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния заявил о том, что количество пациентов возросло. В том числе, очень часто в больницу поступают дети с ротавирусной инфекцией. Об этом сообщает
администрация города со ссылкой на интервью врача Абхазскому телевидению.
Гуния подчеркнул, что для пациентов больницы лечение, лекарства и анализы полностью бесплатны.
"Все пациенты, которые лежат в больнице, получают лекарства и сдают анализы бесплатно, благодаря управлению здравоохранения администрации Сухума, которое обеспечивает нас ими. Также с 14 июля для амбулаторных больных лекарства стали бесплатными, их выделяет Минздрав", – сообщил он.
Врач также добавил, что в больнице намечается открытие пункта сдачи крови на анализ. Для амбулаторных больных анализы также будут проводиться бесплатно.
Кроме того, и.о. главврача рассказал о том, что в больнице не хватает специалиста-реаниматолога.
"Две недели назад тяжелобольного ребенка с кровоизлиянием нужно было вывезти. За два часа Минздрав сделал направление на вывоз. Машина у нас есть, но проблема в том, кто будет сопровождать. У нас только один детский реаниматолог, который дежурит то у нас, то в детской больнице. А если он выедет, то некому работать вместо него", – рассказал Гуния.