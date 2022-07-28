https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/io-glavvracha-infektsionnoy-bolnitsy-zayavil-o-roste-chisla-patsientov-1040574394.html

И.о. главврача инфекционной больницы заявил о росте числа пациентов

И.о. главврача инфекционной больницы заявил о росте числа пациентов

В летний сезон количество пациентов инфекционной больницы традиционно растет - туда попадают взрослые и дети, заразившиеся ротавирусом. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T19:08+0300

2022-07-28T19:08+0300

2022-07-28T19:08+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Исполняющий обязанности главного врача Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния заявил о том, что количество пациентов возросло. В том числе, очень часто в больницу поступают дети с ротавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на интервью врача Абхазскому телевидению. Гуния подчеркнул, что для пациентов больницы лечение, лекарства и анализы полностью бесплатны.Врач также добавил, что в больнице намечается открытие пункта сдачи крови на анализ. Для амбулаторных больных анализы также будут проводиться бесплатно. Кроме того, и.о. главврача рассказал о том, что в больнице не хватает специалиста-реаниматолога. "Две недели назад тяжелобольного ребенка с кровоизлиянием нужно было вывезти. За два часа Минздрав сделал направление на вывоз. Машина у нас есть, но проблема в том, кто будет сопровождать. У нас только один детский реаниматолог, который дежурит то у нас, то в детской больнице. А если он выедет, то некому работать вместо него", – рассказал Гуния.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/minzdrav-nazval-kolichestvo-vyyavlennykh-sluchaev-covid-19-v-abkhazii-1040509937.html

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