https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/kabinet-ministrov-abkhazii-utverdil-indikativnyy-plan-razvitiya-na-2023-god-1040567342.html

Кабинет министров Абхазии утвердил Индикативный план развития на 2023 год

Кабинет министров Абхазии утвердил Индикативный план развития на 2023 год

Совокупный объем производства товаров, работ и услуг спрогнозирован на сумму почти 126 миллиардов рублей. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T12:00+0300

2022-07-28T12:00+0300

2022-07-28T12:48+0300

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1c/1040566520_0:149:1281:869_1920x0_80_0_0_9dad1361f8350ae64bd864a28c34bd57.jpg

СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год.Без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности совокупный объем прогнозируется в размере 74,8 миллиарда рублей, что на 37,3% больше, чем в 2022 году и на 25,2% больше показателей 2021 года. Совокупный объем по всем отраслям экономики на 2023 год спрогнозирован в сумме 5,3 миллиарда рублей, что на 23,7% больше аналогичных показателей прогнозов на 2022 год и на 30,6% больше фактических показателей 2021 года. Наибольшая доля совокупного объема производства, 60%, приходится на торговлю. Промышленность занимает 10%, туризм – 9% связь – 4%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/parlament-abkhazii-utverdil-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-za-2021-god-1040557267.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия