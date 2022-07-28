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Кабинет министров Абхазии утвердил Индикативный план развития на 2023 год
Кабинет министров Абхазии утвердил Индикативный план развития на 2023 год
Совокупный объем производства товаров, работ и услуг спрогнозирован на сумму почти 126 миллиардов рублей. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T12:00+0300
2022-07-28T12:00+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год.Без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности совокупный объем прогнозируется в размере 74,8 миллиарда рублей, что на 37,3% больше, чем в 2022 году и на 25,2% больше показателей 2021 года. Совокупный объем по всем отраслям экономики на 2023 год спрогнозирован в сумме 5,3 миллиарда рублей, что на 23,7% больше аналогичных показателей прогнозов на 2022 год и на 30,6% больше фактических показателей 2021 года. Наибольшая доля совокупного объема производства, 60%, приходится на торговлю. Промышленность занимает 10%, туризм – 9% связь – 4%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/parlament-abkhazii-utverdil-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-za-2021-god-1040557267.html
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Кабинет министров Абхазии утвердил Индикативный план развития на 2023 год
12:00 28.07.2022 (обновлено: 12:48 28.07.2022)
Совокупный объем производства товаров, работ и услуг спрогнозирован на сумму почти 126 миллиардов рублей.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год.
Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2023 год спрогнозирован в сумме 125,9 миллиарда рублей. В том числе на сельское хозяйство приходится 10,4 миллиарда рублей, а на внешнеэкономическую деятельность – 41,3 миллиарда рублей.
Без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности совокупный объем прогнозируется в размере 74,8 миллиарда рублей, что на 37,3% больше, чем в 2022 году и на 25,2% больше показателей 2021 года.
Совокупный объем по всем отраслям экономики на 2023 год спрогнозирован в сумме 5,3 миллиарда рублей, что на 23,7% больше аналогичных показателей прогнозов на 2022 год и на 30,6% больше фактических показателей 2021 года.
Наибольшая доля совокупного объема производства, 60%, приходится на торговлю. Промышленность занимает 10%, туризм – 9% связь – 4%.