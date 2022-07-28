https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/ministr-turizma-abkhazii-rasskazal-o-zagruzhennosti-oteley-v-iyule-1040576370.html
Министр туризма Абхазии рассказал о загруженности отелей в июле
Министр туризма Абхазии рассказал о загруженности отелей в июле
Российские туристические сервисы регулярно вносят Абхазию в топ популярных направлений заграничного отдыха для российских туристов. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T20:00+0300
2022-07-28T20:00+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Гостиницы Абхазии, по данным на середину июля, в среднем загружены на 70-100%, сообщил РИА Новости министр по туризму Абхазии Теймураз Хишба.При этом он уточнил, что загрузка зависит от месторасположения отелей.Министр также отметил, что в июне по путевкам было принято и обслужено более 49 тысяч человек. "С начала года в коллективных средствах размещения по путевкам было размещено порядка 150 тысяч человек", - добавил он.По словам Хишба, средний процент бронирований на лето 2022 составил 77,2%. На сентябрь в среднем зарезервировано около 40-45% номеров в гостиницах и домах отдыха. При этом, исходя из данных по бронированию на лето текущего года, выявлено, что спрос на отдых в начале сезона был на 30-40% ниже по сравнению с прошлым годом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/ekspert-sprognoziroval-zagruzhennost-oteley-v-abkhazii-do-kontsa-leta-1040453219.html
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абхазия, минтуризма, отели, отдых в абхазии
Министр туризма Абхазии рассказал о загруженности отелей в июле
Российские туристические сервисы регулярно вносят Абхазию в топ популярных направлений заграничного отдыха для российских туристов.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik.
Гостиницы Абхазии, по данным на середину июля, в среднем загружены на 70-100%, сообщил РИА Новости
министр по туризму Абхазии Теймураз Хишба.
При этом он уточнил, что загрузка зависит от месторасположения отелей.
"В отдельных средствах размещения, которые пользуются спросом и предоставляют услуги круглый год... наблюдалась стопроцентная загрузка", - сказал Хишба.
Министр также отметил, что в июне по путевкам было принято и обслужено более 49 тысяч человек.
"С начала года в коллективных средствах размещения по путевкам было размещено порядка 150 тысяч человек", - добавил он.
По словам Хишба, средний процент бронирований на лето 2022 составил 77,2%. На сентябрь в среднем зарезервировано около 40-45% номеров в гостиницах и домах отдыха. При этом, исходя из данных по бронированию на лето текущего года, выявлено, что спрос на отдых в начале сезона был на 30-40% ниже по сравнению с прошлым годом.