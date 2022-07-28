https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/ministr-turizma-abkhazii-rasskazal-o-zagruzhennosti-oteley-v-iyule-1040576370.html

Министр туризма Абхазии рассказал о загруженности отелей в июле

Министр туризма Абхазии рассказал о загруженности отелей в июле

Российские туристические сервисы регулярно вносят Абхазию в топ популярных направлений заграничного отдыха для российских туристов. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T20:00+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Гостиницы Абхазии, по данным на середину июля, в среднем загружены на 70-100%, сообщил РИА Новости министр по туризму Абхазии Теймураз Хишба.При этом он уточнил, что загрузка зависит от месторасположения отелей.Министр также отметил, что в июне по путевкам было принято и обслужено более 49 тысяч человек. "С начала года в коллективных средствах размещения по путевкам было размещено порядка 150 тысяч человек", - добавил он.По словам Хишба, средний процент бронирований на лето 2022 составил 77,2%. На сентябрь в среднем зарезервировано около 40-45% номеров в гостиницах и домах отдыха. При этом, исходя из данных по бронированию на лето текущего года, выявлено, что спрос на отдых в начале сезона был на 30-40% ниже по сравнению с прошлым годом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/ekspert-sprognoziroval-zagruzhennost-oteley-v-abkhazii-do-kontsa-leta-1040453219.html

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