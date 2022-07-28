https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/minoborony-rossii-peredalo-voennuyu-tekhniku-yugoosetinskoy-armii-1040578586.html

Минобороны России передало военную технику югоосетинской армии

Минобороны России передало военную технику югоосетинской армии

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T19:21+0300

2022-07-28T19:21+0300

2022-07-28T19:21+0300

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южная осетия

министерство обороны рф

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новости

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Министерство обороны России передало оборонному ведомству Южной Осетии новую военную технику. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия."Мы помним и ценим помощь России. У нас общая история и общий сегодняшний день. Дай Бог, чтобы над народом России и Южной Осетии всегда было мирное чистое небо. Уверен, наше сотрудничество продолжится и выйдет на новый уровень. Не сомневаюсь, что переданная техника будет использоваться по назначению: мы готовы с ее помощью отстаивать независимость и безопасность нашего народа", – сказал Алан Гаглоев.Также президент подчеркнул, что в самые трудные времена, когда народ Южной Осетии был под угрозой истребления, Россия была рядом. И сейчас республика вместе с Россией отстаивает на Донбассе "справедливость и историю, которую сегодня пытаются переписать".Также в ходе мероприятия представители российской компании "Мясищев-Техсервис", построившей для Минобороны Южной Осетии пункт технического обслуживания для ремонта автомобильной и бронетанковой техники, показали объект главе государства, а сотрудники российского оборонного ведомства рассказали собравшимся о тактико-технических характеристиках переданной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/marsh-brosok-sorevnovaniya-silovykh-struktur-abkhazii-v-bagmarane-1040404325.html

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россия, южная осетия, министерство обороны рф, военная техника, новости