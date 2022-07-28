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Определены направления финансирования из резервного фонда Кабмина Абхазии
Определены направления финансирования из резервного фонда Кабмина Абхазии
Деньги из резервного фонда, в том числе пойдут на непредвиденные ремонтные и восстановительные работы. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T13:51+0300
2022-07-28T13:51+0300
2022-07-28T14:51+0300
абхазия
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение об использовании средств резервного фонда Кабинета министров. Полмиллиона рублей будет выделено на проведение работ по расчистке и регуляции русла реки Окум в селе Окум Ткуарчалского района.Также 650 тысяч рублей будет перечислено администрации Гудаутского района. Они пойдут на покрытие расходов, связанных с участием детского ансамбля народного танца "Адац" в Международном фестивале-конкурсе "Паруса Надежды", который пройдет в Санкт-Петербурге.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/programma-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-prinyata-kabminom-1040568143.html
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абхазия
Определены направления финансирования из резервного фонда Кабмина Абхазии
13:51 28.07.2022 (обновлено: 14:51 28.07.2022)
Деньги из резервного фонда, в том числе пойдут на непредвиденные ремонтные и восстановительные работы.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение об использовании средств резервного фонда Кабинета министров.
Так, для проведения ремонта объектов контрольно-пропускного пункта "Псоу" Управлению капитального строительства будет выделено 8,47 миллиона рублей.
Полмиллиона рублей будет выделено на проведение работ по расчистке и регуляции русла реки Окум в селе Окум Ткуарчалского района.
Также 650 тысяч рублей будет перечислено администрации Гудаутского района. Они пойдут на покрытие расходов, связанных с участием детского ансамбля народного танца "Адац" в Международном фестивале-конкурсе "Паруса Надежды", который пройдет в Санкт-Петербурге.