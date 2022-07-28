https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/opredeleny-napravleniya-finansirovaniya-iz-rezervnogo-fonda-kabmina-abkhazii-1040570436.html

Определены направления финансирования из резервного фонда Кабмина Абхазии

Определены направления финансирования из резервного фонда Кабмина Абхазии

Деньги из резервного фонда, в том числе пойдут на непредвиденные ремонтные и восстановительные работы. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T13:51+0300

2022-07-28T13:51+0300

2022-07-28T14:51+0300

абхазия

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение об использовании средств резервного фонда Кабинета министров. Полмиллиона рублей будет выделено на проведение работ по расчистке и регуляции русла реки Окум в селе Окум Ткуарчалского района.Также 650 тысяч рублей будет перечислено администрации Гудаутского района. Они пойдут на покрытие расходов, связанных с участием детского ансамбля народного танца "Адац" в Международном фестивале-конкурсе "Паруса Надежды", который пройдет в Санкт-Петербурге.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/programma-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-prinyata-kabminom-1040568143.html

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