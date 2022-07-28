https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/programma-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-prinyata-kabminom-1040568143.html

Программа поддержки малого и среднего бизнеса принята Кабмином

Программа поддержки малого и среднего бизнеса принята Кабмином

На помощь бизнесу Абхазии из средств бюджета будет выделено 50 миллионов рублей. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T12:50+0300

2022-07-28T12:50+0300

2022-07-28T12:50+0300

в абхазии

абхазия

кабмин абхазии

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об утверждении ведомственной краткосрочной целевой программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год" в соответствии с законом Республики Абхазия от 14 мая 2014 года "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия".По итогам программы ожидается, что объемы выручки предприятий и их вклад в валовый внутренний продукт республики увеличатся, а количество работников, задействованных на предприятиях, вырастет.Цели программы – повышение экономической эффективности абхазского бизнеса, улучшение производственной базы, развитие конкурентной среды рыночных отношений.Задачи программы – проведение мероприятий, направленных на оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, гласность и прозрачность при реализации программы, оказание содействия субъектам предпринимательства в погашении части процентной ставки банковских кредитов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/kabmin-abkhazii-izmenil-razmer-minimalnoy-zarabotnoy-platy-1040567618.html

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