https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/pravitelstvo-abkhazii-okazhet-pomosch-semyam-pogibshikh-na-donbasse-1040571366.html

Правительство Абхазии окажет помощь семьям погибших на Донбассе

Правительство Абхазии окажет помощь семьям погибших на Донбассе

Семьи погибших на Донбассе Ахры Киркинадзе и Лорана Смыр получат единовременные выплаты и ежемесячные пособия детям. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T14:39+0300

2022-07-28T14:39+0300

2022-07-28T14:39+0300

абхазия

кабмин абхазии

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о единовременной социальной выплате по миллиону рублей семьям Ахры Киркинадзе и Лорана Смыр, добровольцев, погибших на Донбассе.Кроме того, правительство приняло постановление о дополнительных мерах социальной поддержки семьям погибших. Согласно ему, многодетным семьям предусмотрены ежемесячные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.Также отмечается, что выплаты будут производиться до достижения детям 18-летнего возраста, а учащимся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.Оказывать помощь семьям начнут с 1 августа. При этом премьер-министр Абхазии Александр Анкваб отметил, что ежемесячные выплаты семьям должны отсчитываться не с начала августа, а с момента гибели добровольцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/opredeleny-napravleniya-finansirovaniya-iz-rezervnogo-fonda-kabmina-abkhazii-1040570436.html

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