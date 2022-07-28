https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/pravitelstvo-abkhazii-okazhet-pomosch-semyam-pogibshikh-na-donbasse-1040571366.html
Правительство Абхазии окажет помощь семьям погибших на Донбассе
Правительство Абхазии окажет помощь семьям погибших на Донбассе
Семьи погибших на Донбассе Ахры Киркинадзе и Лорана Смыр получат единовременные выплаты и ежемесячные пособия детям. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T14:39+0300
2022-07-28T14:39+0300
2022-07-28T14:39+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о единовременной социальной выплате по миллиону рублей семьям Ахры Киркинадзе и Лорана Смыр, добровольцев, погибших на Донбассе.Кроме того, правительство приняло постановление о дополнительных мерах социальной поддержки семьям погибших. Согласно ему, многодетным семьям предусмотрены ежемесячные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.Также отмечается, что выплаты будут производиться до достижения детям 18-летнего возраста, а учащимся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.Оказывать помощь семьям начнут с 1 августа. При этом премьер-министр Абхазии Александр Анкваб отметил, что ежемесячные выплаты семьям должны отсчитываться не с начала августа, а с момента гибели добровольцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/opredeleny-napravleniya-finansirovaniya-iz-rezervnogo-fonda-kabmina-abkhazii-1040570436.html
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абхазия, кабмин абхазии
Правительство Абхазии окажет помощь семьям погибших на Донбассе
Семьи погибших на Донбассе Ахры Киркинадзе и Лорана Смыр получат единовременные выплаты и ежемесячные пособия детям.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о единовременной социальной выплате по миллиону рублей семьям Ахры Киркинадзе и Лорана Смыр, добровольцев, погибших на Донбассе.
Министерству финансов Абхазии поручено обеспечить единовременную выплату в 2022 году за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законодательством республики.
Кроме того, правительство приняло постановление о дополнительных мерах социальной поддержки семьям погибших. Согласно ему, многодетным семьям предусмотрены ежемесячные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Также отмечается, что выплаты будут производиться до достижения детям 18-летнего возраста, а учащимся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Оказывать помощь семьям начнут с 1 августа. При этом премьер-министр Абхазии Александр Анкваб отметил, что ежемесячные выплаты семьям должны отсчитываться не с начала августа, а с момента гибели добровольцев.