https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-1040563266.html

Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга России

Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга России

Авиаперевозчики выстраивают альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T09:49+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 5 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства. Меры затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения боевых действий российской спецоперации, так как аэродромы признаны небезопасными. С тех пор ограничения не раз продлевались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/aeroflot-i-fpk-zapustili-pilotnyy-proekt-po-kombinirovannym-perevozkam-1040508294.html

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