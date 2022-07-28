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Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга России
Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга России
Авиаперевозчики выстраивают альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T09:49+0300
2022-07-28T09:49+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 5 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства. Меры затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения боевых действий российской спецоперации, так как аэродромы признаны небезопасными. С тех пор ограничения не раз продлевались.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/aeroflot-i-fpk-zapustili-pilotnyy-proekt-po-kombinirovannym-perevozkam-1040508294.html
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россия, аэропорты, новости
Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга России
09:49 28.07.2022 (обновлено: 10:26 28.07.2022)
Авиаперевозчики выстраивают альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik.
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 5 августа. Об этом сообщает
официальный Telegram-канал ведомства.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 05 августа 2022 года 03:45 по московскому времени," – говорится в сообщении.
Меры затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения боевых действий российской спецоперации, так как аэродромы признаны небезопасными. С тех пор ограничения не раз продлевались.