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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона с запада и активного выноса тепла с юга. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T16:45+0300
2022-07-28T16:45+0300
2022-07-28T17:34+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В пятницу, 29 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность и удушливо жаркая погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться. Уровень ультрафиолетового излучения высокий.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +25°СВолнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 июля
16:45 28.07.2022 (обновлено: 17:34 28.07.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона с запада и активного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В пятницу, 29 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность и удушливо жаркая погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться. Уровень ультрафиолетового излучения высокий.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +25°С
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.