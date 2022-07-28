https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-29-iyulya-1040575692.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона с запада и активного выноса тепла с юга. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T16:45+0300

2022-07-28T16:45+0300

2022-07-28T17:34+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В пятницу, 29 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность и удушливо жаркая погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться. Уровень ультрафиолетового излучения высокий.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +25°СВолнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии