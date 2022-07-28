https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/prokuratura-vozbudila-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-sukhume-1040580164.html

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства в Сухуме

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства в Сухуме

Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T18:36+0300

2022-07-28T18:36+0300

2022-07-28T18:37+0300

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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Вадима Воуба и неустановленного следствием лица по факту убийства Рамина Хмаил. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.Остановив машину напротив дома №175, они начали стрелять в сидевшего в автомобиле гражданина Хмаил из автомата Калашникова калибром 5,45 миллиметров, который незаконно приобрели, хранили и перевозили. Прокуратура подчеркивает, что в момент стрельбы подозреваемые осознавали общественную опасность своих действий и возможные опасные последствия для окружающих.В Рамина Хмаил было произведено не менее десяти выстрелов, он скончался от полученных ран. Д.Джумутия, водитель автомобиля Lexus GS250, на пассажирском сиденье которого сидел погибший, был госпитализирован с диагнозом сквозное огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья.Сейчас правоохранительные органы ведут работу по установлению и задержанию лиц совершивших данное преступление.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/delo-protiv-grazhdan-abkhazii-ugrozhavshikh-ubiystvom-rossiyaninu-peredano-v-sud-1040509297.html

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