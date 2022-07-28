https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/prokuratura-vozbudila-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-sukhume-1040580164.html
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства в Сухуме
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства в Сухуме
Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц. 28.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-28T18:36+0300
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Вадима Воуба и неустановленного следствием лица по факту убийства Рамина Хмаил. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.Остановив машину напротив дома №175, они начали стрелять в сидевшего в автомобиле гражданина Хмаил из автомата Калашникова калибром 5,45 миллиметров, который незаконно приобрели, хранили и перевозили. Прокуратура подчеркивает, что в момент стрельбы подозреваемые осознавали общественную опасность своих действий и возможные опасные последствия для окружающих.В Рамина Хмаил было произведено не менее десяти выстрелов, он скончался от полученных ран. Д.Джумутия, водитель автомобиля Lexus GS250, на пассажирском сиденье которого сидел погибший, был госпитализирован с диагнозом сквозное огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья.Сейчас правоохранительные органы ведут работу по установлению и задержанию лиц совершивших данное преступление.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/delo-protiv-grazhdan-abkhazii-ugrozhavshikh-ubiystvom-rossiyaninu-peredano-v-sud-1040509297.html
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Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства в Сухуме
18:36 28.07.2022 (обновлено: 18:37 28.07.2022)
Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц.
СУХУМ, 28 июл - Sputnik.
Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Вадима Воуба и неустановленного следствием лица по факту убийства Рамина Хмаил. Об этом сообщает
сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.
По версии следствия, подозреваемые, действуя по предварительному сговору "на почве ранее сложившихся неприязненных взаимоотношений" с Рамином Хмаил, приехали из центра Сухума на улицу Эшба с целью умышленного убийства.
Остановив машину напротив дома №175, они начали стрелять в сидевшего в автомобиле гражданина Хмаил из автомата Калашникова калибром 5,45 миллиметров, который незаконно приобрели, хранили и перевозили. Прокуратура подчеркивает, что в момент стрельбы подозреваемые осознавали общественную опасность своих действий и возможные опасные последствия для окружающих.
В Рамина Хмаил было произведено не менее десяти выстрелов, он скончался от полученных ран. Д.Джумутия, водитель автомобиля Lexus GS250, на пассажирском сиденье которого сидел погибший, был госпитализирован с диагнозом сквозное огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья.
Сейчас правоохранительные органы ведут работу по установлению и задержанию лиц совершивших данное преступление.