https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/tennisisty-iz-rossii-priekhali-na-letnie-sbory-v-abkhaziyu-1040570919.html

Теннисисты из России приехали на летние сборы в Абхазию

Теннисисты из России приехали на летние сборы в Абхазию

Тренироваться в Абхазию приехали начинающие спортсмены, теннисисты с высоким рейтингом и любители. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Воспитанники московской "Школы большого тенниса Ивана и Карины Король" проводят летние сборы в Абхазии с 14 по 31 июля.Теннисисты проводят разминку на Республиканском стадионе, дважды в день тренируются на кортах теннисного клуба "Акуа" и занимаются плаванием в Сухумском олимпийском бассейне."Корты великолепные, вполне могут конкурировать с испанскими кортами. Нас все устраивает, мы используем все спортивные объекты, которые находятся рядом с нашим местом локации. Бассейн просто восхитил своими масштабами, мы будем рекомендовать свои коллегам пловцам, чтобы они использовали это место, оно очень подходит для спортивных тренировок. Ребята получили массу эмоций от того, что находятся здесь – море, солнце, что еще им надо", – добавила она.Тренироваться в Абхазию приехали начинающие спортсмены, теннисисты с высоким рейтингом и любители. Король отметила, что школа планирует и далее проводить сборы, и даже соревнования, в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/vse-chetko-kak-rabotaet-olimpiyskiy-basseyn-v-sukhume-1040355691.html

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