https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/daur-kove-provel-onlayn-peregovory-s-ministrom-kultury-nikaragua-1040599465.html

Даур Кове провел онлайн-переговоры с министром культуры Никарагуа

Даур Кове провел онлайн-переговоры с министром культуры Никарагуа

Во встрече также принимал участие Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария. 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T20:21+0300

2022-07-29T20:21+0300

2022-07-29T20:21+0300

в абхазии

абхазия

никарагуа

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1d/1040599290_0:234:1280:954_1920x0_80_0_0_e2257280d721191122a3f2d55c0ddb55.jpg

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Министр культуры Абхазии обсудил со своим никарагуанским коллегой Луисом Моралесом Альфонсо вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. В ходе переговоров Кове также поблагодарил власти и народ Никарагуа за признание суверенитета Абхазии."Народ Абхазии высоко ценит вклад Республики Никарагуа в процесс международного признания нашей республики. Убежден, что взаимное доверие и учет интересов наших стран и впредь будет служить на благо наших дружественных стран и народов", - сказал министр.В свою очередь, Луис Моралес Альфонсо выразил готовность к дальнейшему налаживанию связей, установлению тесного сотрудничества и укреплению культурного диалога между Абхазией и Никарагуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/posol-v-nikaragua-vystupil-s-dokladom-po-istorii-abkhazii-1038736994.html

абхазия

никарагуа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, никарагуа, новости