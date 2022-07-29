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Даур Кове провел онлайн-переговоры с министром культуры Никарагуа
Даур Кове провел онлайн-переговоры с министром культуры Никарагуа
Во встрече также принимал участие Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария. 29.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Министр культуры Абхазии обсудил со своим никарагуанским коллегой Луисом Моралесом Альфонсо вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. В ходе переговоров Кове также поблагодарил власти и народ Никарагуа за признание суверенитета Абхазии."Народ Абхазии высоко ценит вклад Республики Никарагуа в процесс международного признания нашей республики. Убежден, что взаимное доверие и учет интересов наших стран и впредь будет служить на благо наших дружественных стран и народов", - сказал министр.В свою очередь, Луис Моралес Альфонсо выразил готовность к дальнейшему налаживанию связей, установлению тесного сотрудничества и укреплению культурного диалога между Абхазией и Никарагуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/posol-v-nikaragua-vystupil-s-dokladom-po-istorii-abkhazii-1038736994.html
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Даур Кове провел онлайн-переговоры с министром культуры Никарагуа
Во встрече также принимал участие Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария.
СУХУМ, 29 июл - Sputnik.
Министр культуры Абхазии обсудил со своим никарагуанским коллегой Луисом Моралесом Альфонсо вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства культуры.
Министры отметили, что эти переговоры имеют очень важное значение для активации культурных связей между двумя дружественными государствами, имеющими много общего.
В ходе переговоров Кове также поблагодарил власти и народ Никарагуа за признание суверенитета Абхазии.
"Народ Абхазии высоко ценит вклад Республики Никарагуа в процесс международного признания нашей республики. Убежден, что взаимное доверие и учет интересов наших стран и впредь будет служить на благо наших дружественных стран и народов", - сказал министр.
В свою очередь, Луис Моралес Альфонсо выразил готовность к дальнейшему налаживанию связей, установлению тесного сотрудничества и укреплению культурного диалога между Абхазией и Никарагуа.