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Посол в Никарагуа выступил с докладом по истории Абхазии
Посол в Никарагуа выступил с докладом по истории Абхазии
Посольство Абхазии в Никарагуа откроется в этом году. Манагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, через год были установлены дипломатические... 20.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария выступил с докладом на тему "История, культура и борьба народа Абхазии за независимость" в рамках цикла видеоконференций с Сандинистским фронтом 19 апреля. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.Ранее в этот же день состоялась встреча абхазского посла Инара Ладария с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом, на которой обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня, перспективы дальнейшего сотрудничества.В своем докладе Ладария отметил основные этапы истории абхазского народа и его борьбы за независимость. Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 500 представителей партийного руководства Сандинистского Фронта, представители муниципалитетов Никарагуа и приглашенные гости.Кроме абхазского посла перед высоким собранием выступили министр иностранных дел Сахарской Арабской Демократической Республики Мохамед Салем Ульд Салек, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов и спикер Парламента Никарагуа Густаво Поррас Кортес.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/inar-ladariya-vstretilsya-s-poslami-rossii-i-venesuely-v-nikaragua-1038145306.html
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в мире, новости, никарагуа, абхазия
Посол в Никарагуа выступил с докладом по истории Абхазии
12:15 20.04.2022 (обновлено: 12:25 20.04.2022)
Посольство Абхазии в Никарагуа откроется в этом году. Манагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, через год были установлены дипломатические отношения между странами.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik.
Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария выступил с докладом на тему "История, культура и борьба народа Абхазии за независимость" в рамках цикла видеоконференций с Сандинистским фронтом 19 апреля. Об этом сообщается
на сайте МИД Абхазии.
Ранее в этот же день состоялась встреча абхазского посла Инара Ладария
с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом, на которой обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня, перспективы дальнейшего сотрудничества.
В своем докладе Ладария отметил основные этапы истории абхазского народа и его борьбы за независимость.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 500 представителей партийного руководства Сандинистского Фронта, представители муниципалитетов Никарагуа и приглашенные гости.
Кроме абхазского посла перед высоким собранием выступили министр иностранных дел Сахарской Арабской Демократической Республики Мохамед Салем Ульд Салек, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов и спикер Парламента Никарагуа Густаво Поррас Кортес.