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Посол в Никарагуа выступил с докладом по истории Абхазии

Посол в Никарагуа выступил с докладом по истории Абхазии

Посольство Абхазии в Никарагуа откроется в этом году. Манагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, через год были установлены дипломатические... 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T12:15+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария выступил с докладом на тему "История, культура и борьба народа Абхазии за независимость" в рамках цикла видеоконференций с Сандинистским фронтом 19 апреля. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.Ранее в этот же день состоялась встреча абхазского посла Инара Ладария с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом, на которой обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня, перспективы дальнейшего сотрудничества.В своем докладе Ладария отметил основные этапы истории абхазского народа и его борьбы за независимость. Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 500 представителей партийного руководства Сандинистского Фронта, представители муниципалитетов Никарагуа и приглашенные гости.Кроме абхазского посла перед высоким собранием выступили министр иностранных дел Сахарской Арабской Демократической Республики Мохамед Салем Ульд Салек, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов и спикер Парламента Никарагуа Густаво Поррас Кортес.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/inar-ladariya-vstretilsya-s-poslami-rossii-i-venesuely-v-nikaragua-1038145306.html

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