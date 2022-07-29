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Дбар об изменениях климата: метеорологи бьют тревогу
Дбар об изменениях климата: метеорологи бьют тревогу
О том, что происходит с климатом в Абхазии, о последствиях глобального потепления и необходимости адаптации к новым условиям климата в интервью радио Sputnik... 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T09:22+0300
2022-07-29T09:22+0300
2022-07-29T09:22+0300
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Такие обстоятельства: Дбар об изменениях климата
Такие обстоятельства: Дбар об изменениях климата
Ученый отметил, что погода в этом году преподносит все больше сюрпризов, все меньше она становится предсказуемой."Одним из важных аспектов глобального изменения климата становится непредсказуемость, очень сложно сформировать долгосрочные прогнозы. В связи с этим метеорологи бьют тревогу, потому что многолетние накопленные архивы погоды, которые в прошлые десятилетия позволяли достаточно эффективно составлять прогноз погоды, в настоящее время все меньше работают", – сказал Роман Дбар.Ученый рассказал и о том, как адаптировать экономику, сельское хозяйство и строительство под новые условия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, климат, погода в абхазии, аудио
Дбар об изменениях климата: метеорологи бьют тревогу
О том, что происходит с климатом в Абхазии, о последствиях глобального потепления и необходимости адаптации к новым условиям климата в интервью радио Sputnik рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.
Ученый отметил, что погода в этом году преподносит все больше сюрпризов, все меньше она становится предсказуемой.
"Одним из важных аспектов глобального изменения климата становится непредсказуемость, очень сложно сформировать долгосрочные прогнозы. В связи с этим метеорологи бьют тревогу, потому что многолетние накопленные архивы погоды, которые в прошлые десятилетия позволяли достаточно эффективно составлять прогноз погоды, в настоящее время все меньше работают", – сказал Роман Дбар.
Ученый рассказал и о том, как адаптировать экономику, сельское хозяйство и строительство под новые условия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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