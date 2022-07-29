https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/dbar-ob-izmeneniyakh-klimata-meteorologi-byut-trevogu--1040515825.html

Дбар об изменениях климата: метеорологи бьют тревогу

Дбар об изменениях климата: метеорологи бьют тревогу

О том, что происходит с климатом в Абхазии, о последствиях глобального потепления и необходимости адаптации к новым условиям климата в интервью радио Sputnik... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T09:22+0300

2022-07-29T09:22+0300

2022-07-29T09:22+0300

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Такие обстоятельства: Дбар об изменениях климата Такие обстоятельства: Дбар об изменениях климата

Ученый отметил, что погода в этом году преподносит все больше сюрпризов, все меньше она становится предсказуемой."Одним из важных аспектов глобального изменения климата становится непредсказуемость, очень сложно сформировать долгосрочные прогнозы. В связи с этим метеорологи бьют тревогу, потому что многолетние накопленные архивы погоды, которые в прошлые десятилетия позволяли достаточно эффективно составлять прогноз погоды, в настоящее время все меньше работают", – сказал Роман Дбар.Ученый рассказал и о том, как адаптировать экономику, сельское хозяйство и строительство под новые условия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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