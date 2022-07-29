https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/ekolog-poyavlenie-morskogo-krota-v-chernom-more-govorit-o-sostoyanii-vody-1040583205.html

Эколог: появление морского крота в Черном море говорит о состоянии воды

Эколог: появление морского крота в Черном море говорит о состоянии воды

В Черном море российскими учеными обнаружен редкий вид морского крота, или Upogebia pusilla, который не встречался в этих водах с начала 80-х годов прошлого... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T09:30+0300

2022-07-29T09:30+0300

2022-07-29T10:06+0300

экология

черное море

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Появление морского крота в Черном море свидетельствует об улучшении состояния воды, считает директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар."Морской крот – ракообразное, достаточно обычное для Черного моря. Но интерес в данном случае состоит в том, что в последние годы он стал достаточно редким. Его появление в районе Крыма и Керченского участка свидетельствует об изменившихся условиях. Многие ракообразные являются индикаторами экологического состояния вод Черного моря. Они очень чувствительны к загрязнению. Если много веществ, которые загрязняют воду, то они исчезают из экосистемы. Это, конечно же, относится и к морскому кроту. Если он появляется или численность восстанавливается, то это свидетельство улучшившихся свойств и качества воды и более благополучного состояния экосистемы", – пояснил Дбар.Участники экспедиции на научно-исследовательском судне "Денеб" обнаружили редкий вид представителя десятиногих раков – морского крота Upogebia pusillа. Экземпляр был найден в районе Адлера на глубине 49 метров. С конца 80-х годов ХХ века ученые отмечали сокращение численности морского крота как у кавказского, так и крымского побережья. Это было связано с насыщением Черного моря биогенными элементами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/tsentr-spaseniya-delfinov-planiruyut-otkryt-na-yuge-rossii-1039379253.html

черное море

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