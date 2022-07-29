https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/oblomki-boepripasa-himars-naydeny-na-meste-obstrela-kolonii-v-elenovke-1040596624.html
Обломки боеприпаса HIMARS найдены на месте обстрела колонии в Еленовке
Обломки боеприпаса HIMARS найдены на месте обстрела колонии в Еленовке
По данным штаба теробороны ДНР, около 53 человек погибло в результате удара по колонии, совершенного украинскими войсками. 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T17:59+0300
2022-07-29T17:59+0300
2022-07-29T17:59+0300
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. На месте обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР найдены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее Минобороны России сообщило о том, что украинские войска обстреляли следственный изолятор в населенном пункте Еленовка ДНР, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе боевики "Азова". Ракетный удар по колонии был произведен с помощью реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства. В результате чего погибло 53 военнопленных, еще больше людей, в том числе сотрудников изолятора, получили ранения различной степени тяжести.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела, проводится расследование с целью выяснения обстоятельств применения запрещенных средств и методов ведения вооруженного конфликта и лиц, к нему причастных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/sk-rossii-vozbudil-delo-po-faktu-obstrela-kolonii-s-voennoplennymi-v-elenovke-1040589834.html
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Обломки боеприпаса HIMARS найдены на месте обстрела колонии в Еленовке
По данным штаба теробороны ДНР, около 53 человек погибло в результате удара по колонии, совершенного украинскими войсками.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik.
На месте обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР найдены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS, сообщает корреспондент РИА Новости
с места событий.
Также сообщается, что на некоторых обломках можно увидеть части номеров.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что украинские войска обстреляли следственный изолятор в населенном пункте Еленовка ДНР, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе боевики "Азова".
Ракетный удар по колонии был произведен с помощью реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства. В результате чего погибло 53 военнопленных, еще больше людей, в том числе сотрудников изолятора, получили ранения различной степени тяжести.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела, проводится расследование с целью выяснения обстоятельств применения запрещенных средств и методов ведения вооруженного конфликта и лиц, к нему причастных.