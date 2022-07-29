https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/sk-rossii-vozbudil-delo-po-faktu-obstrela-kolonii-s-voennoplennymi-v-elenovke-1040589834.html

СК России возбудил дело по факту обстрела колонии с военнопленными в Еленовке

СК России возбудил дело по факту обстрела колонии с военнопленными в Еленовке

Украинские войска нанесли удар по исправительной колонии № 120 в ДНР, в которой содержались украинские военнопленные. Министерство обороны России расценивает... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T12:46+0300

2022-07-29T12:46+0300

2022-07-29T12:46+0300

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими войсками следственного изолятора в населенном пункте Еленовка в ДНР, в котором содержались пленные солдаты ВСУ. Об этом сообщает сайт СК России. Ранее министерство обороны России сообщало, что ракетный удар по следственному изолятору был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства. В результате удара 40 военнопленных погибли, 75 было ранено. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, что удар был совершен намеренно и связан с тем, что боевики "Азова", которые также находились в плену, начали давать показания, которые были невыгодны Киеву.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и людей, причастных к этому преступлению.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/vsu-obstrelyali-koloniyu-s-ukrainskimi-voennoplennymi-v-dnr-1040588842.html

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