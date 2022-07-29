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Отдых в бархатный сезон в Гагре подешевеет по сравнению с июлем
Отдых в бархатный сезон в Гагре подешевеет по сравнению с июлем
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, сколько стоит отдохнуть в сентябре на российских курортах и в Абхазии в этом году. 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T08:55+0300
2022-07-29T08:55+0300
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Отдых в Гагре в период с 1 сентября по 9 октября 2022 года станет дешевле на 17%, сообщает Tvil.ru. .По данным турсервиса, средний чек за неделю отдыха вырос на 30% относительно июля и на 70% относительно июня, а все из-за увеличения продолжительности поездки.Гагра стала четвертой по востребованности среди российских туристов после Ялты, Сочи и Санкт-Петербурга. Замыкает топ-5 город Кисловодск.Дорогими вариантами для путешествий стали Владивосток, Ялта, Москва и Махачкала.* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/spros-na-abkhaziyu-v-avguste-vyros-bolee-chem-vtroe-s-nachala-goda-1040529140.html
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отдых в абхазии, новости
Отдых в бархатный сезон в Гагре подешевеет по сравнению с июлем
08:55 29.07.2022 (обновлено: 10:08 29.07.2022)
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, сколько стоит отдохнуть в сентябре на российских курортах и в Абхазии в этом году.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik.
Отдых в Гагре в период с 1 сентября по 9 октября 2022 года станет дешевле на 17%, сообщает Tvil.ru.
.
По данным турсервиса, средний чек за неделю отдыха вырос на 30% относительно июля и на 70% относительно июня, а все из-за увеличения продолжительности поездки.
Гагра стала четвертой по востребованности среди российских туристов после Ялты, Сочи и Санкт-Петербурга. Замыкает топ-5 город Кисловодск.
Дорогими вариантами для путешествий стали Владивосток, Ялта, Москва и Махачкала.
Список десяти популярных направлений отдыха в бархатный сезон 2022 года
Город
Цена
Количество ночей
Сочи
2972 рубля
9 ночей
Ялта
3707 рублей
9 ночей
Санкт-Петербург
2975 рублей
6 ночей
Гагра
2921 рубль
9 ночей
Кисловодск
2290 рублей
8 ночей
Москва
3578 рублей
4 ночи
Казань
2794 рубля
5 ночей
Калининград
2131 рубль
6 ночей
Махачкала
3095 рублей
6 ночей
Владивосток
3874 рубля
6 ночей
* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки