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Отдых в бархатный сезон в Гагре подешевеет по сравнению с июлем

Отдых в бархатный сезон в Гагре подешевеет по сравнению с июлем

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, сколько стоит отдохнуть в сентябре на российских курортах и в Абхазии в этом году. 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T08:55+0300

2022-07-29T08:55+0300

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Отдых в Гагре в период с 1 сентября по 9 октября 2022 года станет дешевле на 17%, сообщает Tvil.ru. .По данным турсервиса, средний чек за неделю отдыха вырос на 30% относительно июля и на 70% относительно июня, а все из-за увеличения продолжительности поездки.Гагра стала четвертой по востребованности среди российских туристов после Ялты, Сочи и Санкт-Петербурга. Замыкает топ-5 город Кисловодск.Дорогими вариантами для путешествий стали Владивосток, Ялта, Москва и Махачкала.* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/spros-na-abkhaziyu-v-avguste-vyros-bolee-chem-vtroe-s-nachala-goda-1040529140.html

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отдых в абхазии, новости