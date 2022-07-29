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Подозреваемая в шпионаже гражданка Грузии взята под стражу в Сухуме
Подозреваемая в шпионаже гражданка Грузии взята под стражу в Сухуме
СГБ Абхазии 25 июля возбудила уголовное дело за шпионаж в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе, проживавшей в Галском районе. 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T14:23+0300
2022-07-29T14:23+0300
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Сухумский городской суд 28 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданки Грузии Кристине Такаландзе. Об этом сообщает сайт суда.Предварительным следствием установлено, что преступные намерения подозреваемая реализовывала в период с сентября 2021 года по 20 июля 2022 года.По решению суда, заключение под стражу гражданки Такаландзе будет длиться до двух месяцев, до 20 сентября этого года.Пресс-служба суда напоминает, что Кристине Такаладзе считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.Ранее сообщалось, что 24-летняя Такаландзе, уроженка Зугдиди и грузинка по национальности, проживала в селе Набакеви Галского района. По версии следствия, она сотрудничала с грузинской разведкой, передавая ей информацию, которая могла быть использована для подрыва безопасности, конституционного строя и суверенитета Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/sgb-abkhazii-vozbudila-ugolovnoe-delo-za-shpionazh-v-otnoshenii-grazhdanki-gruzii-1040511102.html
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Подозреваемая в шпионаже гражданка Грузии взята под стражу в Сухуме
14:23 29.07.2022 (обновлено: 14:36 29.07.2022)
СГБ Абхазии 25 июля возбудила уголовное дело за шпионаж в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе, проживавшей в Галском районе.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik.
Сухумский городской суд 28 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданки Грузии Кристине Такаландзе. Об этом сообщает
сайт суда.
Согласно версии следствия, Кристине Такаландзе, действуя умышленно по заданию грузинских спецслужб, собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.
Предварительным следствием установлено, что преступные намерения подозреваемая реализовывала в период с сентября 2021 года по 20 июля 2022 года.
По решению суда, заключение под стражу гражданки Такаландзе будет длиться до двух месяцев, до 20 сентября этого года.
Пресс-служба суда напоминает, что Кристине Такаладзе считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ранее сообщалось, что 24-летняя Такаландзе, уроженка Зугдиди и грузинка по национальности, проживала в селе Набакеви Галского района. По версии следствия, она сотрудничала с грузинской разведкой, передавая ей информацию, которая могла быть использована для подрыва безопасности, конституционного строя и суверенитета Абхазии.