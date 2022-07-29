https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-30-i-31-iyulya-1040595723.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора южного циклона. 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T16:55+0300
2022-07-29T16:55+0300
2022-07-29T17:52+0300
в абхазии
погода в абхазии
климат
лето
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039562442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_624aef2b07f8e5d8bfa71246f1161160.jpg
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В выходные дни, 30 и 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков и удушливая жара, а также повышение уровня ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039562442_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8860ca62fbd105efd965d4af044852c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, климат, лето, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 июля
16:55 29.07.2022 (обновлено: 17:52 29.07.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В выходные дни, 30 и 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков и удушливая жара, а также повышение уровня ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.