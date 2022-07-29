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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора южного циклона. 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T16:55+0300

2022-07-29T16:55+0300

2022-07-29T17:52+0300

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В выходные дни, 30 и 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков и удушливая жара, а также повышение уровня ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, климат, лето, новости