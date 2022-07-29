https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/vsu-obstrelyali-koloniyu-s-ukrainskimi-voennoplennymi-v-dnr-1040588842.html

ВСУ обстреляли колонию с украинскими военнопленными в ДНР

ВСУ обстреляли колонию с украинскими военнопленными в ДНР

Российская сторона воспринимает действия ВСУ как "целенаправленную кровавую провокацию". 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T12:15+0300

2022-07-29T12:15+0300

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В ночь с 28 на 29 июля украинские войска нанесли ракетный удар по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в ДНР, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе боевики "Азова". Об этом сообщает Министерство обороны России.По словам Конашенкова, ракетный удар по колонии был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства.Он добавил, что целью провокации стало запугивание украинских военных и предотвращение их сдачи в плен. Глава республики Денис Пушилин в свою очередь заявил, что удар был совершен намеренно и связан с тем, что боевики "Азова" начали давать показания, которые были невыгодны Киеву."Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами", – сказал Пушилин в эфире Первого канала.В Министерстве обороны России добавили, что обстоятельства данной провокации сейчас выясняются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/kak-v-chechne-uchat-dobrovoltsev-zhelayuschikh-popast-na-svo-1040582182.html

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