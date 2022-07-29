https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/vsu-obstrelyali-koloniyu-s-ukrainskimi-voennoplennymi-v-dnr-1040588842.html
ВСУ обстреляли колонию с украинскими военнопленными в ДНР
ВСУ обстреляли колонию с украинскими военнопленными в ДНР
Российская сторона воспринимает действия ВСУ как "целенаправленную кровавую провокацию". 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T12:15+0300
2022-07-29T12:15+0300
2022-07-29T12:54+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1d/1040588684_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2bc0a290c05849df95daeb01485e1baf.jpg
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В ночь с 28 на 29 июля украинские войска нанесли ракетный удар по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в ДНР, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе боевики "Азова". Об этом сообщает Министерство обороны России.По словам Конашенкова, ракетный удар по колонии был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства.Он добавил, что целью провокации стало запугивание украинских военных и предотвращение их сдачи в плен. Глава республики Денис Пушилин в свою очередь заявил, что удар был совершен намеренно и связан с тем, что боевики "Азова" начали давать показания, которые были невыгодны Киеву."Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами", – сказал Пушилин в эфире Первого канала.В Министерстве обороны России добавили, что обстоятельства данной провокации сейчас выясняются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/kak-v-chechne-uchat-dobrovoltsev-zhelayuschikh-popast-na-svo-1040582182.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1d/1040588684_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9911bdb8767dc3f4c58b059dfcdbe386.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина, министерство обороны рф
ВСУ обстреляли колонию с украинскими военнопленными в ДНР
12:15 29.07.2022 (обновлено: 12:54 29.07.2022)
Российская сторона воспринимает действия ВСУ как "целенаправленную кровавую провокацию".
СУХУМ, 29 июл – Sputnik.
В ночь с 28 на 29 июля украинские войска нанесли ракетный удар по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в ДНР, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе боевики "Азова". Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора", – заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, ракетный удар по колонии был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства.
Он добавил, что целью провокации стало запугивание украинских военных и предотвращение их сдачи в плен.
Глава республики Денис Пушилин в свою очередь заявил, что удар был совершен намеренно и связан с тем, что боевики "Азова" начали давать показания, которые были невыгодны Киеву.
"Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами", – сказал Пушилин в эфире Первого канала.
В Министерстве обороны России добавили, что обстоятельства данной провокации сейчас выясняются.