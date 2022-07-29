https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/sud-ostavil-eks-prezidenta-moldavii-dodona-pod-domashnim-arestom-1040599130.html

Суд оставил экс-президента Молдавии Додона под домашним арестом

Суд оставил экс-президента Молдавии Додона под домашним арестом

Бывший глава Молдавии обвиняется в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины и находится под домашним... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T20:01+0300

2022-07-29T20:01+0300

2022-07-29T20:01+0300

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов бывшего президента Молдавии Игоря Додона, оставив в силе решение суда первой инстанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора Петра Ярмалюка."Суд отклонил апелляцию защиты бывшего президента и оставил в силе предыдущее решение о продлении срока домашнего ареста сроком на 30 суток. Кроме того, судьи ограничили Додону общение, в том числе с прессой. Апелляционная палата приняла во внимание эти доводы прокуроров", - заявил Ярмалюк.Обвинения против экс-президента Молдавии были выдвинуты в конце мая, он подозревался в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. В его доме прошли обыски, а 26 мая по решению суда Игорь Додон был посажен под домашний арест, с тех пор по ходатайству прокуроров судьи не раз продлевали меру пресечения.Сам Додон называет свое дело "политическим" и "шитым белыми нитками". Он называет заказчиком дела нынешнюю главу государства, Майю Санду, которая пытается таким образом нейтрализовать оппозицию. В том числе, он обвинял Санду в попытках пойти по "украинскому сценарию" и дестабилизировать ситуацию в стране с подачи США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/dodon-gotovitsya-voennoe-i-politicheskoe-prisoedinenie-moldavii-k-rumynii--1039457497.html

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