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Суд оставил экс-президента Молдавии Додона под домашним арестом
Суд оставил экс-президента Молдавии Додона под домашним арестом
Бывший глава Молдавии обвиняется в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины и находится под домашним... 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T20:01+0300
2022-07-29T20:01+0300
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов бывшего президента Молдавии Игоря Додона, оставив в силе решение суда первой инстанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора Петра Ярмалюка."Суд отклонил апелляцию защиты бывшего президента и оставил в силе предыдущее решение о продлении срока домашнего ареста сроком на 30 суток. Кроме того, судьи ограничили Додону общение, в том числе с прессой. Апелляционная палата приняла во внимание эти доводы прокуроров", - заявил Ярмалюк.Обвинения против экс-президента Молдавии были выдвинуты в конце мая, он подозревался в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. В его доме прошли обыски, а 26 мая по решению суда Игорь Додон был посажен под домашний арест, с тех пор по ходатайству прокуроров судьи не раз продлевали меру пресечения.Сам Додон называет свое дело "политическим" и "шитым белыми нитками". Он называет заказчиком дела нынешнюю главу государства, Майю Санду, которая пытается таким образом нейтрализовать оппозицию. В том числе, он обвинял Санду в попытках пойти по "украинскому сценарию" и дестабилизировать ситуацию в стране с подачи США.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/dodon-gotovitsya-voennoe-i-politicheskoe-prisoedinenie-moldavii-k-rumynii--1039457497.html
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новости, молдавия, в мире
Суд оставил экс-президента Молдавии Додона под домашним арестом
Бывший глава Молдавии обвиняется в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины и находится под домашним арестом с 26 мая.
СУХУМ, 29 июл - Sputnik.
Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов бывшего президента Молдавии Игоря Додона, оставив в силе решение суда первой инстанции. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление прокурора Петра Ярмалюка.
20 июля суд продлил домашний арест Додона еще на 30 суток, до 20 августа. Прежде, чем вынести решение, Апелляционная палата рассматривала прошение адвокатов пять часов.
"Суд отклонил апелляцию защиты бывшего президента и оставил в силе предыдущее решение о продлении срока домашнего ареста сроком на 30 суток. Кроме того, судьи ограничили Додону общение, в том числе с прессой. Апелляционная палата приняла во внимание эти доводы прокуроров", - заявил Ярмалюк.
Обвинения против экс-президента Молдавии были выдвинуты в конце мая, он подозревался в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. В его доме прошли обыски, а 26 мая по решению суда Игорь Додон был посажен под домашний арест, с тех пор по ходатайству прокуроров судьи не раз продлевали меру пресечения.
Сам Додон называет свое дело "политическим" и "шитым белыми нитками". Он называет заказчиком дела нынешнюю главу государства, Майю Санду, которая пытается таким образом нейтрализовать оппозицию. В том числе, он обвинял Санду в попытках пойти по "украинскому сценарию" и дестабилизировать ситуацию в стране с подачи США.