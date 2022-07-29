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Цандрипш вошел в десятку бюджетных направлений для отдыха в августе

Цандрипш вошел в десятку бюджетных направлений для отдыха в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать и дешево отдохнуть в третьем месяце лета. 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T15:44+0300

2022-07-29T15:44+0300

2022-07-29T18:18+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Курортный поселок Цандрипш в Абхазии вошел в рейтинг самых бюджетных направлений отдыха в августе у российских туристов, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru."Сутки в отеле или квартире в августе подешевели на 17% относительно июля", ― рассказали представители сервиса.Согласно рейтингу Цандрипш расположился на пятом месте по востребованности у российских туристов после Воронежа, Нальчика, Астрахани и Горячего Ключа. Самыми дорогими вариантами для путешествий стали Нальчик и Воронеж.Дольше всего россияне отдыхают в Николаевке и Цандрипше, самый короткий срок в пункте назначения, всего одна ночь, путешественники проводят в Воронеже.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/otdykh-v-barkhatnyy-sezon-v-gagre-podesheveet-po-sravneniyu-s-iyulem-1040535495.html

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