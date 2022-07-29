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Цандрипш вошел в десятку бюджетных направлений для отдыха в августе
Цандрипш вошел в десятку бюджетных направлений для отдыха в августе
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать и дешево отдохнуть в третьем месяце лета. 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T15:44+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Курортный поселок Цандрипш в Абхазии вошел в рейтинг самых бюджетных направлений отдыха в августе у российских туристов, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru."Сутки в отеле или квартире в августе подешевели на 17% относительно июля", ― рассказали представители сервиса.Согласно рейтингу Цандрипш расположился на пятом месте по востребованности у российских туристов после Воронежа, Нальчика, Астрахани и Горячего Ключа. Самыми дорогими вариантами для путешествий стали Нальчик и Воронеж.Дольше всего россияне отдыхают в Николаевке и Цандрипше, самый короткий срок в пункте назначения, всего одна ночь, путешественники проводят в Воронеже.
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Цандрипш вошел в десятку бюджетных направлений для отдыха в августе
15:44 29.07.2022 (обновлено: 18:18 29.07.2022)
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать и дешево отдохнуть в третьем месяце лета.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik.
Курортный поселок Цандрипш в Абхазии вошел в рейтинг самых бюджетных направлений отдыха в августе у российских туристов, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
В список самых недорогих мест для летнего отдыха вошли также Барнаул, Новосибирск и Соль-Илецк.
"Сутки в отеле или квартире в августе подешевели на 17% относительно июля", ― рассказали представители сервиса.
Согласно рейтингу Цандрипш расположился на пятом месте по востребованности у российских туристов после Воронежа, Нальчика, Астрахани и Горячего Ключа. Самыми дорогими вариантами для путешествий стали Нальчик и Воронеж.
Дольше всего россияне отдыхают в Николаевке и Цандрипше, самый короткий срок в пункте назначения, всего одна ночь, путешественники проводят в Воронеже.