https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/vecher-pamyati-tarasa-shamba-proshel-v-muzee-boevoy-slavy-v-sukhume--1040594864.html

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в музее Боевой Славы в Сухуме

Вечер памяти Тараса Шамба прошел в музее Боевой Славы в Сухуме

Тарас Шамба более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Он внес большой вклад в налаживание и развитие связей Абхазии с... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T16:20+0300

2022-07-29T16:20+0300

2022-07-29T16:38+0300

в абхазии

музей боевой славы

новости

культура

память

тарас шамба

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1d/1040592047_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_146e9605db2808530d3a638356af20bb.jpg

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер памяти, посвященный 84-летию со дня рождения абхазского и российского ученого, общественно-политического деятеля, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени Тараса Шамба, состоялся в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в пятницу, 29 июля. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что для него имеет большое значение то, что он стоит во главе комиссии по увековечению памяти "великого сына абхазского народа, который был и остается примером для подражания".Тарас Шамба был масштабной личностью, дальновидным политиком, знания и опыт которого были востребованы в самое тяжелое время новейшей истории Абхазии, подчеркнул он. Затем исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба, зачитал текст обращения председателя Высшего совета ВААК Муссы Экзекова, где, в частности, отмечается, что научные труды Шамба в области юриспруденции широко известны как в Абхазии, России, так и в других странах мира. "Его выверенная жизненная позиция, харизма, профессионализм и общественно-политический авторитет помогали ему выстраивать мосты согласия и дружбы не только между отдельными людьми, но и между целыми народами. Всю свою жизнь Тарас Миронович отдал служению народам Абхазии и России, его труды наполнены искренней любовью к Родине", – сказал Гицба. В продолжение вечера выступил посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Он рассказал, что встречался с Тарасом Шамба в Москве и был поражен его энергией, жизнерадостностью и добрым отношением к собеседнику. "Уже тогда у меня появлялась мысль, что Тарас Миронович – это истинный представитель самой высшей стороны Апсны. Я хотел бы подчеркнуть, что он – знаковый человек, вся его жизнь была направлена как на благо народа Абхазии, так и на благо когда-то Советского Союза, России. Хотел бы отметить, что показателем этого является то, что в зале сегодня присутствуют представители из Черкесска – россияне, которые приехали, чтобы подчеркнуть неразрывную связь между нашими народами", –отметил дипломат. Он добавил, что Тарас Шамба сыграл большую роль в том, чтобы абхазо-российские связи укреплялись и развивались. Памятный вечер был организован Всемирным абхазо-абазинским конгрессом и Министерством культуры Абхазии. Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 82 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии. Он автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/taras-shamba-80-let-1024586522.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/vecher-pamyati-tarasa-shamba-proshel-v-karachaevo-cherkessii-1039194111.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

музей боевой славы, новости, культура, память, тарас шамба, сухум