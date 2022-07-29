https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/vecher-pamyati-tarasa-shamba-proshel-v-muzee-boevoy-slavy-v-sukhume--1040594864.html
Вечер памяти Тараса Шамба прошел в музее Боевой Славы в Сухуме
Вечер памяти Тараса Шамба прошел в музее Боевой Славы в Сухуме
Тарас Шамба более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Он внес большой вклад в налаживание и развитие связей Абхазии с... 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T16:20+0300
2022-07-29T16:20+0300
2022-07-29T16:38+0300
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер памяти, посвященный 84-летию со дня рождения абхазского и российского ученого, общественно-политического деятеля, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени Тараса Шамба, состоялся в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в пятницу, 29 июля. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что для него имеет большое значение то, что он стоит во главе комиссии по увековечению памяти "великого сына абхазского народа, который был и остается примером для подражания".Тарас Шамба был масштабной личностью, дальновидным политиком, знания и опыт которого были востребованы в самое тяжелое время новейшей истории Абхазии, подчеркнул он. Затем исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба, зачитал текст обращения председателя Высшего совета ВААК Муссы Экзекова, где, в частности, отмечается, что научные труды Шамба в области юриспруденции широко известны как в Абхазии, России, так и в других странах мира. "Его выверенная жизненная позиция, харизма, профессионализм и общественно-политический авторитет помогали ему выстраивать мосты согласия и дружбы не только между отдельными людьми, но и между целыми народами. Всю свою жизнь Тарас Миронович отдал служению народам Абхазии и России, его труды наполнены искренней любовью к Родине", – сказал Гицба. В продолжение вечера выступил посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Он рассказал, что встречался с Тарасом Шамба в Москве и был поражен его энергией, жизнерадостностью и добрым отношением к собеседнику. "Уже тогда у меня появлялась мысль, что Тарас Миронович – это истинный представитель самой высшей стороны Апсны. Я хотел бы подчеркнуть, что он – знаковый человек, вся его жизнь была направлена как на благо народа Абхазии, так и на благо когда-то Советского Союза, России. Хотел бы отметить, что показателем этого является то, что в зале сегодня присутствуют представители из Черкесска – россияне, которые приехали, чтобы подчеркнуть неразрывную связь между нашими народами", –отметил дипломат. Он добавил, что Тарас Шамба сыграл большую роль в том, чтобы абхазо-российские связи укреплялись и развивались. Памятный вечер был организован Всемирным абхазо-абазинским конгрессом и Министерством культуры Абхазии. Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 82 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии. Он автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/taras-shamba-80-let-1024586522.html
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музей боевой славы, новости, культура, память, тарас шамба, сухум
Вечер памяти Тараса Шамба прошел в музее Боевой Славы в Сухуме
16:20 29.07.2022 (обновлено: 16:38 29.07.2022)
Тарас Шамба более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Он внес большой вклад в налаживание и развитие связей Абхазии с другими народами Северного Кавказа.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер памяти, посвященный 84-летию со дня рождения абхазского и российского ученого, общественно-политического деятеля, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени Тараса Шамба, состоялся в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в пятницу, 29 июля.
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что для него имеет большое значение то, что он стоит во главе комиссии по увековечению памяти "великого сына абхазского народа, который был и остается примером для подражания".
"В Абхазии традиционно взращивали людей, имена которых известны далеко за пределами нашей страны. Они посвятили свою жизнь служению своему народу, который нуждался в спасении и защите. Один из них – Тарас Миронович Шамба", – добавил Гунба.
Тарас Шамба был масштабной личностью, дальновидным политиком, знания и опыт которого были востребованы в самое тяжелое время новейшей истории Абхазии, подчеркнул он.
Затем исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба, зачитал текст обращения председателя Высшего совета ВААК Муссы Экзекова, где, в частности, отмечается, что научные труды Шамба в области юриспруденции широко известны как в Абхазии, России, так и в других странах мира.
"Его выверенная жизненная позиция, харизма, профессионализм и общественно-политический авторитет помогали ему выстраивать мосты согласия и дружбы не только между отдельными людьми, но и между целыми народами. Всю свою жизнь Тарас Миронович отдал служению народам Абхазии и России, его труды наполнены искренней любовью к Родине", – сказал Гицба.
В продолжение вечера выступил посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Он рассказал, что встречался с Тарасом Шамба в Москве и был поражен его энергией, жизнерадостностью и добрым отношением к собеседнику.
"Уже тогда у меня появлялась мысль, что Тарас Миронович – это истинный представитель самой высшей стороны Апсны. Я хотел бы подчеркнуть, что он – знаковый человек, вся его жизнь была направлена как на благо народа Абхазии, так и на благо когда-то Советского Союза, России. Хотел бы отметить, что показателем этого является то, что в зале сегодня присутствуют представители из Черкесска – россияне, которые приехали, чтобы подчеркнуть неразрывную связь между нашими народами", –отметил дипломат.
Он добавил, что Тарас Шамба сыграл большую роль в том, чтобы абхазо-российские связи укреплялись и развивались. Памятный вечер был организован Всемирным абхазо-абазинским конгрессом и Министерством культуры Абхазии.
Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 82 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии.
Он автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".