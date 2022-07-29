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Вице-президент Абхазии встретился с представителями организации "Абаза"

Вице-президент Абхазии встретился с представителями организации "Абаза"

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Абхазии с абазинами, живущими в Карачаево-Черкесии. 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T13:07+0300

2022-07-29T13:07+0300

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел встречу с представителями национального совета общественной организации "Абаза" из Карачаево-Черкесии."Это было очень важным и значимым решением. Остался вопрос об оптимизации сроков, но мы работаем с соответствующими структурами, это тоже мы ускоряем", – сказал председатель организации "Абаза" Умар Кончев.Он также добавил, что для оптимизации оформления абхазских паспортов абазинам была организована выдача справок о национальной принадлежности."Мы сейчас проводим эту работу, подтверждаем абазинскую национальность, так как были многочисленные случаи ее фальсификации. Для абхазской стороны стало легче проверять этническую принадлежность, для абазин сократился срок верификации. Появился контроль и упорядочение списка людей, получивших гражданство, мы знаем своих граждан, которые имеют абхазское гражданство", – подчеркнул Кончев.Во время встречи обсуждались вопросы укрепления и углубления взаимодействия между абхазами и абазинами. Так, главный редактор газеты "Абазашта" Фардаус Кулова отметила необходимость наличия общих периодических изданий."Помимо того, что мы сотрудничаем с общественными организациями и учреждениями культуры хотелось бы, чтобы обмен информацией был немного активизирован. Было в свое время издание журнала "Абаза", Геннадий Аламиа очень много работал над этим журналом. Наверное, нужно возобновить такое единое издание, пусть даже оно выходит раз в полгода. Наши материалы печатались в этом журнале, это только сближает наши народы", – говорит она.Участники встречи отмечали, что диалог между абхазами и абазинами должен быть постоянным. В этой связи одним из предложений делегации из Карачаево-Черкесии стало рассмотрение идеи о включении в Общественную палату Абхазии представителей абазинской национальности.Кроме того, обсуждались дальнейшие планы по развитию отношений в области культуры, спорта и других областях взаимодействия. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба выразил готовность открыто обсуждать все вопросы, которые возникают в рамках сотрудничества абхазского и абазинского народа.

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