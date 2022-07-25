https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/sportsmeny-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-v-festivale-abaza-v-karachaevo-cherkesii-1040508121.html

Спортсмены из Абхазии приняли участие в фестивале "Абаза" в Карачаево-Черкесии

Спортсмены из Абхазии приняли участие в фестивале "Абаза" в Карачаево-Черкесии

В культурно-спортивном фестивале "Абаза", который прошел в Карачаево-Черкесской Республике, участвовало 26 спортсменов из Абхазии. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T18:29+0300

2022-07-25T18:29+0300

2022-07-25T18:29+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Спортсмены из Абхазии взяли одно "золото" и две "бронзы" на фестивале "Абаза", рассказал корреспонденту Sputnik капитан абхазской команды, координатор местных отделений и молодежной активности "Всемирного абхазо-абазинского конгресса" Валерий Берзения.Спортсмены состязались в троеборье, футболе, стрельбе из лука, волейболе, беге, прыжках в длину, тяжелой атлетике, армрестлинге. Как уточнил Берзения, фестиваль "Абаза" впервые прошел восемь лет назад, но в последние два года из пандемии коронавируса не проводился.Это событие, добавил капитан команды, проходит в Карачаево-Черкесской республике в День культуры народа абаза 23 июля, когда в Абхазии отмечают День Государственного флага. Победители соревнований определяют место его проведения в последующем году. В этот раз оно состоялось в ауле Кубина.Организаторами выступают Ассоциация содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" и Всемирный абхазо-абазинский конгресс."На фестивале было около тысячи человек. Атмосфера была теплая и веселая. Все радовались и улыбались. Было много детей, взрослых и стариков. Нас встретили очень гостеприимно. Спортсмены были подготовленные и те, кто в этом году проиграл, настроены взять реванш в следующем", - сказал Берзения.В понедельник, 25 июля для гостей фестиваля, в том числе, для абхазских спортсменов принимающая сторона организовала экскурсию в село Архыз.

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