https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/vks-rossii-unichtozhili-ukrainskuyu-puskovuyu-ustanovku-zrk-tor-m1-1040587528.html

ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Тор-М1"

ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Тор-М1"

Россия более пяти месяцев ведет специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. За это время была освобождена вся территория ЛНР и... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T14:47+0300

2022-07-29T14:47+0300

2022-07-29T14:47+0300

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Самолет Су-35С ВКС России уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в районе Дергачи Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования нанесено поражение по резервам противника в Киевской и Черниговской областях.В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, которая готовилась к отправке на Донбасс. Также потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское.За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России уничтожили установку ракетного комплекса "Точка-У", склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР, живую силу и военную технику противника в 275 районах.Также за сутки средствами ПВО сбито шесть беспилотников в Харьковской области и в ДНР, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка в Херсонской области и Горское в ЛНР, а также сбита одна баллистическая ракета "Точка-У" в Харьковской области.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/vks-rossii-unichtozhili-puskovuyu-ustanovku-ukrainskogo-zrk-s-300-1040571255.html

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