https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/vks-rossii-unichtozhili-puskovuyu-ustanovku-ukrainskogo-zrk-s-300-1040571255.html

ВКС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300

ВКС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300

Военная спецоперация России на Украине длится 154 дня, в ее рамках российские войска развивают наступление вместе с силами народной милиции ДНР и ЛНР. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T15:34+0300

2022-07-28T15:34+0300

2022-07-28T15:34+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

лнр

днр

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1c/1040570112_0:87:2238:1346_1920x0_80_0_0_ebd9e517c6f6b4c9947cab65586999d8.jpg

СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Многоцелевым истребителем Су-35С ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что противник несет значительные потери.ВКС России нанесли высокоточные удары по боевым позициям украинских войск, в результате чего батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность.Кроме того, 25 июля во время отступления из пункта Покровское в ДНР остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны.За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили девять пунктов управления, живую силу и военную технику в 173-х районах, шесть складов боеприпасов.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган", батарея залпового огня "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б".Также за сутки подавлено пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в ДНР, в Николаевской и Харьковской областях.Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника, перехватили два снаряда РСЗО "Ольха" в ДНР и девять реактивных снарядов системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области, Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/bitva-za-kherson-vsu-grozit-razgrom-na-yuzhnom-napravlenii-1040528019.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/vks-rossii-unichtozhili-bolee-sta-amerikanskikh-raket-zalpovogo-ognya-himars--1040544793.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, новости, лнр, днр, министерство обороны рф