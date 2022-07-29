https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/vlasti-gagry-namereny-reshit-problemu-s-nekhvatkoy-mest-v-detsadakh-v-techenie-goda-1040586217.html

Власти Гагры намерены решить проблему с нехваткой мест в детсадах в течение года

Власти Гагры намерены решить проблему с нехваткой мест в детсадах в течение года

За счет средств бюджета Гагрского района началась реконструкция детского сада по улице Абазгаа, в который смогут ходить до 50 детей. 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T10:46+0300

2022-07-29T10:46+0300

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Власти Гагры планируют решить проблему с нехваткой мест в детсадах в течение года, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik первый замглавы гагрской администрации Адамур Цишба.Он уточнил, что за счет средств бюджета Гагрского района началась реконструкция детского сада, который не функционировал около 30 лет. "Думаю, что в течение года мы должны успеть запустить детсад, так как у нас нехватка мест для детей. Там точно будет три группы детей, но, возможно, получится подготовить на четыре группы, если для ремонта пригодно еще одно небольшое здание, расположенное рядом с тем детсадом", – сказал он.В городской черте Гагры сегодня функционируют два детских сада. Говоря о нехватке мест, Цишба также добавил, что в 2022 году было 87 заявок от родителей, но мест для детей в дошкольных учреждениях получили всего 55 претендентов.Тем, кто не смог попасть в эти два детских сада в Гагре, предлагают рассмотреть аналогичные учреждения в поселке Бзыбь и Пицунде.По словам Цишба, запланировано несколько этапов восстановления здания детского сада. Сейчас производятся работы по замене кровли стоимостью 3,8 миллиона рублей. Дальнейший капитальный ремонт требует дополнительной сметной документации и поиска средств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/glava-gagrskogo-rayona-otchitalsya-o-prodelannoy-za-polgoda-rabote-1040435214.html

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