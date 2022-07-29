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Власти Гагры намерены решить проблему с нехваткой мест в детсадах в течение года
Власти Гагры намерены решить проблему с нехваткой мест в детсадах в течение года
За счет средств бюджета Гагрского района началась реконструкция детского сада по улице Абазгаа, в который смогут ходить до 50 детей. 29.07.2022, Sputnik Абхазия
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2022-07-29T11:38+0300
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Власти Гагры планируют решить проблему с нехваткой мест в детсадах в течение года, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik первый замглавы гагрской администрации Адамур Цишба.Он уточнил, что за счет средств бюджета Гагрского района началась реконструкция детского сада, который не функционировал около 30 лет. "Думаю, что в течение года мы должны успеть запустить детсад, так как у нас нехватка мест для детей. Там точно будет три группы детей, но, возможно, получится подготовить на четыре группы, если для ремонта пригодно еще одно небольшое здание, расположенное рядом с тем детсадом", – сказал он.В городской черте Гагры сегодня функционируют два детских сада. Говоря о нехватке мест, Цишба также добавил, что в 2022 году было 87 заявок от родителей, но мест для детей в дошкольных учреждениях получили всего 55 претендентов.Тем, кто не смог попасть в эти два детских сада в Гагре, предлагают рассмотреть аналогичные учреждения в поселке Бзыбь и Пицунде.По словам Цишба, запланировано несколько этапов восстановления здания детского сада. Сейчас производятся работы по замене кровли стоимостью 3,8 миллиона рублей. Дальнейший капитальный ремонт требует дополнительной сметной документации и поиска средств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/glava-gagrskogo-rayona-otchitalsya-o-prodelannoy-za-polgoda-rabote-1040435214.html
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Власти Гагры намерены решить проблему с нехваткой мест в детсадах в течение года

10:46 29.07.2022 (обновлено: 11:38 29.07.2022)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаНовый детский сад в Агудзере
Новый детский сад в Агудзере - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2022
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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За счет средств бюджета Гагрского района началась реконструкция детского сада по улице Абазгаа, в который смогут ходить до 50 детей.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Власти Гагры планируют решить проблему с нехваткой мест в детсадах в течение года, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik первый замглавы гагрской администрации Адамур Цишба.
Он уточнил, что за счет средств бюджета Гагрского района началась реконструкция детского сада, который не функционировал около 30 лет.

В советский период детский садик, рассчитанный минимум на 40 мест, назывался "Светлячок", он расположен на улице, которая сейчас называется Абазгаа. Цишба добавил, что после запуска этого объекта удастся частично или даже полностью решить проблему с нехваткой мест в детских садах в черте города.

"Думаю, что в течение года мы должны успеть запустить детсад, так как у нас нехватка мест для детей. Там точно будет три группы детей, но, возможно, получится подготовить на четыре группы, если для ремонта пригодно еще одно небольшое здание, расположенное рядом с тем детсадом", – сказал он.
В городской черте Гагры сегодня функционируют два детских сада. Говоря о нехватке мест, Цишба также добавил, что в 2022 году было 87 заявок от родителей, но мест для детей в дошкольных учреждениях получили всего 55 претендентов.
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Тем, кто не смог попасть в эти два детских сада в Гагре, предлагают рассмотреть аналогичные учреждения в поселке Бзыбь и Пицунде.
По словам Цишба, запланировано несколько этапов восстановления здания детского сада. Сейчас производятся работы по замене кровли стоимостью 3,8 миллиона рублей. Дальнейший капитальный ремонт требует дополнительной сметной документации и поиска средств.
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