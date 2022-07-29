https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/vrachi-iz-bashkirii-budut-mesyats-rabotat-v-infektsionnoy-bolnitse-v-sukhume-1040595079.html

Врачи из Башкирии будут месяц работать в инфекционной больнице в Сухуме

Врачи из Башкирии будут месяц работать в инфекционной больнице в Сухуме

Работать в Абхазии будут два врача из Башкирии- заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Рустам Богданов... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T16:37+0300

2022-07-29T16:37+0300

2022-07-29T16:37+0300

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Башкирские врачи будут в течение месяца принимать пациентов в Сухумской инфекционной больнице, сообщает официальный Telegram-канал Минздрава Абхазии.В ходе встречи министр добавил, что в Абхазии ощущается дефицит кадров в медицинской сфере, особенно, по его словам, это касается реаниматологов и инфекционистов. Кроме того, Бутба добавил, что помимо практической помощи башкирские врачи смогут поделиться с абхазскими коллегами ценным опытом."Для нас этот опыт очень важен. Мы хотим централизовать службу скорой помощи в нашей стране, чтобы более эффективно помогать нашим гражданам. Ваши советы в этом направлении будут очень полезны нам" отметил министр. Минздрав также сообщает, что в сентябре на смену медикам, прибывшим в Абхазию из Башкирии, приедут другие специалисты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/glavnyy-terapevt-otsenila-epidsituatsiyu-v-abkhazii-1040583563.html

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