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Врачи из Башкирии будут месяц работать в инфекционной больнице в Сухуме
Врачи из Башкирии будут месяц работать в инфекционной больнице в Сухуме
Работать в Абхазии будут два врача из Башкирии- заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Рустам Богданов... 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T16:37+0300
2022-07-29T16:37+0300
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Башкирские врачи будут в течение месяца принимать пациентов в Сухумской инфекционной больнице, сообщает официальный Telegram-канал Минздрава Абхазии.В ходе встречи министр добавил, что в Абхазии ощущается дефицит кадров в медицинской сфере, особенно, по его словам, это касается реаниматологов и инфекционистов. Кроме того, Бутба добавил, что помимо практической помощи башкирские врачи смогут поделиться с абхазскими коллегами ценным опытом."Для нас этот опыт очень важен. Мы хотим централизовать службу скорой помощи в нашей стране, чтобы более эффективно помогать нашим гражданам. Ваши советы в этом направлении будут очень полезны нам" отметил министр. Минздрав также сообщает, что в сентябре на смену медикам, прибывшим в Абхазию из Башкирии, приедут другие специалисты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/glavnyy-terapevt-otsenila-epidsituatsiyu-v-abkhazii-1040583563.html
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Врачи из Башкирии будут месяц работать в инфекционной больнице в Сухуме
Работать в Абхазии будут два врача из Башкирии- заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Рустам Богданов и педиатр-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Никита Трофимов.
СУХУМ, 29 июл - Sputnik.
Башкирские врачи будут в течение месяца принимать пациентов в Сухумской инфекционной больнице, сообщает
официальный Telegram-канал Минздрава Абхазии.
"Благодарен Минздраву России, коллегам и руководству Башкортостана и вашим медучреждениям за то, что они нашли возможность отправить вас помочь нашим коллегам и нашему населению. Мы ценим вашу поддержку", - отметил Эдуард Бутба.
В ходе встречи министр добавил, что в Абхазии ощущается дефицит кадров в медицинской сфере, особенно, по его словам, это касается реаниматологов и инфекционистов.
Кроме того, Бутба добавил, что помимо практической помощи башкирские врачи смогут поделиться с абхазскими коллегами ценным опытом.
"Для нас этот опыт очень важен. Мы хотим централизовать службу скорой помощи в нашей стране, чтобы более эффективно помогать нашим гражданам. Ваши советы в этом направлении будут очень полезны нам" отметил министр.
Минздрав также сообщает, что в сентябре на смену медикам, прибывшим в Абхазию из Башкирии, приедут другие специалисты.