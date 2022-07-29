https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/glavnyy-terapevt-otsenila-epidsituatsiyu-v-abkhazii-1040583563.html
Главный терапевт оценила эпидситуацию в Абхазии
Главный терапевт оценила эпидситуацию в Абхазии
По данным Министерства здравоохранения Абхазии, с 19 по 25 июля в республике было выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T10:10+0300
2022-07-29T10:10+0300
2022-07-29T10:40+0300
в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В Абхазии наблюдается небольшой ожидаемый рост заболевания коронавирусной инфекцией, рассказала в интервью радио Sputnik главный терапевт республики Анжела Арчелия.Арчелия отметила, что тяжелых случаев заражения на данный момент мало. В основном пациенты находятся на амбулаторном лечении, а те, кого госпитализировали в Гудаутский ковидный госпиталь, – это лица с сопутствующими хроническими заболеваниями."Относиться к ковиду "пришел и ушел" не нужно. В прошлый раз у пациентов с омикроном на десятый день снижалась сатурация и было 50% поражения легких, не нужно это недооценивать. Как бы человек себя ни чувствовал, лучше сдать ПЦР, потому что он может перенести ковид хорошо, но будет распространителем инфекции, так как заразившийся от него человек может перенести ее плохо", – сказала она.По словам терапевта, за годы распространения коронавируса в Абхазии создалась иммунная прослойка у пациентов, которые перенесли инфекцию несколько раз. Такие люди обладают высоким количеством антител, зачастую не заболевают или переносят болезнь в легкой форме.Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями Арчелия рекомендует избегать столпотворений и носить защитные маски.На заседании Кабинета министров 28 июля министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал, что в Гудаутском госпитале находятся 11 пациентов с коронавирусом, четверых уже должны выписать.Ранее Бутба заявлял, что очередная вспышка коронавируса, проявившаяся во многих странах мира, не обошла Абхазию стороной. Он напомнил, что во всех районах республики работают пункты забора ПЦР-анализов. В Сухуме их два – в инфекционной больнице и детской поликлинике.Кроме того, Минздрав заказал очередную порцию вакцины от коронавируса и в нынешней ситуации рекомендует прививаться раз в полгода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/byt-nagotove-v-kabmine-obsudili-situatsiyu-s-rostom-covid-19-1040578699.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/minzdrav-vydelil-bolee-50-mln-rub-na-lechenie-grazhdan-v-rossii-s-nachala-goda-1040518123.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Главный терапевт оценила эпидситуацию в Абхазии
10:10 29.07.2022 (обновлено: 10:40 29.07.2022)
По данным Министерства здравоохранения Абхазии, с 19 по 25 июля в республике было выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik.
В Абхазии наблюдается небольшой ожидаемый рост заболевания коронавирусной инфекцией, рассказала в интервью радио Sputnik
главный терапевт республики Анжела Арчелия.
По ее словам, в основном пациенты, у которых подтверждается коронавирус, обращаются с болью в спине, подъемом температуры тела и головной болью. Люди с высокой температурой считаются потенциально зараженными, поэтому они направляются на ПЦР-тест.
Арчелия отметила, что тяжелых случаев заражения на данный момент мало. В основном пациенты находятся на амбулаторном лечении, а те, кого госпитализировали в Гудаутский ковидный госпиталь, – это лица с сопутствующими хроническими заболеваниями.
"Относиться к ковиду "пришел и ушел" не нужно. В прошлый раз у пациентов с омикроном на десятый день снижалась сатурация и было 50% поражения легких, не нужно это недооценивать. Как бы человек себя ни чувствовал, лучше сдать ПЦР, потому что он может перенести ковид хорошо, но будет распространителем инфекции, так как заразившийся от него человек может перенести ее плохо", – сказала она.
По словам терапевта, за годы распространения коронавируса в Абхазии создалась иммунная прослойка у пациентов, которые перенесли инфекцию несколько раз. Такие люди обладают высоким количеством антител, зачастую не заболевают или переносят болезнь в легкой форме.
Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями Арчелия рекомендует избегать столпотворений и носить защитные маски.
На заседании Кабинета министров 28 июля министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал, что в Гудаутском госпитале находятся 11 пациентов с коронавирусом, четверых уже должны выписать.
Ранее Бутба заявлял, что очередная вспышка коронавируса, проявившаяся во многих странах мира, не обошла Абхазию стороной. Он напомнил, что во всех районах республики работают пункты забора ПЦР-анализов. В Сухуме их два – в инфекционной больнице и детской поликлинике.
Кроме того, Минздрав заказал очередную порцию вакцины от коронавируса и в нынешней ситуации рекомендует прививаться раз в полгода.