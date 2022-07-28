https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/kak-v-chechne-uchat-dobrovoltsev-zhelayuschikh-popast-na-svo-1040582182.html

Как в Чечне учат добровольцев, желающих попасть на СВО

Как в Чечне учат добровольцев, желающих попасть на СВО

Чечня стала хабом для добровольцев со всей России. Под Гудермесом в Российском Университете Спецназа (РУС) они проходят подготовку перед тем, как поступить на... 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T21:03+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

чечня

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В РУС разработан блок новых учебных программ. Раз в две недели учебный центр выпускает 200 человек, обученных и подготовленных к боевым действиям. Подробности о работе РУС – в репортаже Sputnik.Иван Зуев, SputnikПрактические занятия и командный духС утра до вечера над полигоном, где добровольцы проходят подготовку, раздаются звуки выстрелов: трескотня автоматных очередей, резкие хлопки снайперских винтовок. Иногда громыхает очередной взрывпакет или попавшая в цель реактивная граната, и где-то на окраине за учебным городком появляется еле заметная дымка.Территория университета кажется необъятной: она раскинута на несколько сот квадратных километров. "У нас учатся быстрее (чем в армейских частях - прим.ред.), у нас они постоянно чем-то заняты. Утром – практические занятия, после обеда начинается теория: информационно-идеологическая, тактическая, огневая, инженерная, техническая, топографическая и медицинская подготовки", - рассказывает инструктор РУС Эльбек Албастов."За две недели невозможно сделать спецназовца, но можно дать необходимую информацию, чтобы человек знал, как правильно обращаться с оружием", - добавляет его коллега Шамхан Мусханов.Основная задача курса – отработка грамотного взаимодействия и командный дух, а также максимальный настрел из тех видов вооружения, которыми придется пользоваться. Среди инструкторов есть и участники СВО, они активно делятся опытом с добровольцами."Основное на войне: чем ближе брат тебе, товарищ боевой, тем ты эффективнее. Мы проводим с ними беседы, занятия, чтобы сблизились, познакомились. А потом уже идет правильное обращение с оружием, чтобы не было ошибок и ранений по глупости", - говорит Эльбек Албастов.Российский Университет Спецназа не занимается набором и отправкой добровольцев в зону СВО. Представители РУС подчеркивают это в беседах, об этом же сообщает и сайт учебного заведения. Добровольцы оказываются здесь уже после того, как они подписали контракт на службу.Добровольческий интернационалДобровольческое движение активно развивалось в России с 2014 года, когда пришедшие после антиконституционного переворота к власти на Украине политики объявили о начале Антитеррористической операции (АТО) на территории Донецкой и Луганской областей.Весной 2014 года на помощь Донбассу пошел поток тысяч добровольцев не только из России, но и со всего мира. По данным Союза Добровольцев Донбасса, до начала СВО в организации состояло 16 тысяч человек, прошедших через службу в республиках Донбасса.Только за первый месяц после начала СВО, по данным Генштаба РФ, более 23 тысяч человек из 37 стран мира подали заявки на участие в спецоперации, однако в руководстве народных республик Донецка и Луганска им отказали.Волонтерам, желающим с оружием в руках защитить молодые республики Донбасса, чтобы оказаться в зоне боевых действий, приходилось искать другие пути. Многие поехали на СВО через заключение контракта в Чеченской Республике и так оказались в РУСе.Состав добровольцев - максимально разнообразный. Возраст - от 23 до 49 лет. Есть те, кто уже принимал участие в конфликте на Донбассе, и приехал улучшить навыки, есть военные пенсионеры, ветераны горячих точек, есть и те, кто никогда не держал в руках оружие.К обучению в РУС допускаются только граждане РФ, но среди добровольцев - представители разных национальностей.Таджик Джамшид прилетел в РУС поздно ночью, утром - уже на плацу. Он еще подростком наблюдал развитие гражданского конфликта в Таджикистане, а в 1997 году служил в таджикской армии, как раз во время очередного обострения. Говорит, что на своем опыте понял, что гражданская война неизбежна, когда происходит разрушение государства, и главное – остановить ее как можно быстрее."Гражданская война, разруха, убийства, я все это своими глазами видел. По десять человек в день хоронил, голод, холод. Когда я вижу сейчас это же по телевизору, такие же новости, понимаю, что надо как-то помочь братскому народу. Да и дед воевал, в 1945 получил звезду героя. В крови, наверное, это у меня", - объясняет он.Казах с позывным Хан - явно из когорты военных пенсионеров, хотя признаваться в этом на камеру отказывается. Говорит, приехал помочь, потому что против России на СВО сражается НАТО, а не Украина.Рядом с ним - товарищ Хана из Башкирии и боец с позывным "Поляк". Они обнимаются и задорно смеются, подтрунивая друг над другом."Здесь круто, подготовка шикарная, я бы сказал отличная. Да просто посмотри по настроению у народа, видишь, все довольные и улыбаются. Спасибо Рамзану Ахматовичу!", - говорит Хан.У Хана дед дошел до Берлина, у добровольца из Башкирии на Великой отечественной осталось 8 мужчин из его семьи."Будьте уверены, и мы не посрамим", - говорит доброволец из Башкирии.Практическое евразийство"Как там к нам относятся"? – спрашивают чеченцы у журналистов, когда речь заходит о том, что происходит в зоне боевых действий."Да хорошо относятся. Беженцы сами рассказывали, что чеченцы при штурме Мариуполя много помогали. Можно сказать, что даже заботились". – отвечают им.Бойцы переваривают информацию."Это потому что у нас была война", - говорит один из них после паузы.Республика Чечня, в которой почти 20 лет назад шла война, сейчас вносит существенный вклад на полях сражений СВО, а ее руководство взяло на себя заметную долю организационной и медийной нагрузки по сопровождению операции. Это свидетельствует о том, что политика российского государства в плане интеграции разных народов, культур и религий на общей базе оказалась достаточно эффективной, считает белорусский политолог Алексей Дзермант."Опыт объединения, - можно назвать его имперским, если хотите, - это то, что Россия делает хорошо. Конечно, этот опыт отличается от европейского, где мы видим проблемы и с мусульманами, и с интеграцией различных народов. Не зря Рамзан Кадыров называет шайтанами тех, против кого сражаются его бойцы и бойцы СВО. Это значит, на уровне каких-то базовых ценностей, морально этических представлений у народов России есть общая база. Мы видим, что в регионах России и Северного Кавказа это поддерживают. Я, например, недавно был в Туве и увидел, что аналогичная поддержка есть и со стороны буддисткой части населения России. Люди включаются активно в поддержку армии и идут добровольцами. Это и есть практическое евразийство, которое в России живо, и на мой взгляд, это то, что делает ее сильной" - говорит политолог.

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