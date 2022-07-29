https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/vyzov-vyzhivaniyu-kak-abkhaziya-mozhet-spravitsya-s-demograficheskim-krizisom-1040598692.html

Вызов выживанию: как Абхазия может справиться с демографическим кризисом

Вызов выживанию: как Абхазия может справиться с демографическим кризисом

Телемост Сухум-Москва "Демографическая ситуация в Абхазии, пути выхода из демографического кризиса" с участием сотрудников ЦСЭИ и эксперта из России прошел в... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T18:30+0300

2022-07-29T18:30+0300

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За последние десять лет ВВП Абхазии увеличился на 15 миллиардов рублей, а численность населения за тот же период увеличилась всего на 1,75% (4220 человек, 3500 из которых абхазы). Для сравнения, с 1979 по 1989 годы прирост абхазского населения составлял десять тысяч человек.По словам кандидата экономических наук Хатуны Шат-ипа, причины демографической "ямы" в Абхазии носят в том числе исторический характер. В истории абхазского народа были и насильственное переселение в Османскую империю в XIX веке, и репрессии, которым подверглись более двух тысяч человек, половина из которых была расстреляна.15 с половиной тысяч абхазов участвовали в Великой Отечественной войне, каждый третий не вернулся с фронта. Все это имеет большое значение и в текущих условиях, каждое трагическое событие отражается на демографии.Подробнее о причинах демографического кризиса и способах его преодоления смотрите в видео и читайте в репортаже Sputnik.

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