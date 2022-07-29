https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/demograficheskaya-bezdna-kak-abkhazii-dobitsya-bebi-buma-1040592212.html

"Демографическая бездна": как Абхазии добиться беби-бума

"Демографическая бездна": как Абхазии добиться беби-бума

Телемост Сухум-Москва на тему "Демографическая ситуация в Абхазии, пути выхода из демографического кризиса" состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 июля. 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T14:01+0300

2022-07-29T14:01+0300

2022-07-29T16:19+0300

пресс-центр

абхазия

демография

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По данным Центра социально-экономических исследований Абхазии, ежегодная убыль населения республики к 2022 году составляет 1200 человек, при том, что в 2012 году прирост населения составлял 500 человек.Причины демографического кризисаПо словам кандидата экономических наук Хатуны Шат-ипа, демографическая проблема в Абхазии – это вызов сохранению языка, государственности и выживанию абхазского этноса.Ученый объяснила, что причины демографической "ямы" в Абхазии носят, в том числе и исторический характер. В истории абхазского народа были и насильственное переселение в Османскую империю в XIX веке, и репрессии, которым подверглись более двух тысяч человек, более половины из которых были расстреляны. Более 15 тысяч жителей республики абхазской национальности участвовали в Великой Отечественной войне, каждый третий не вернулся с фронта, добавила Шат-ипа.По словам Шат-ипа, смертность в Абхазии превышает рождаемость. Рост смертности составил 35%."Это значит, что в этом году в Абхазии каждый день в среднем умирает от шести до семи человек, а десять лет назад было от четырех до пяти человек. Наблюдаются и высокие показатели младенческой смертности. На тысячу родившихся коэффициент смертности составляет 8,5%, в то время как в странах Европы и России – 4-4,5%", – рассказала она.Еще один фактор – это неблагоприятная возрастная динамика. Доля старшего поколения в населении Абхазии составляет 23,5 %, а доля детей – 17,2%. Это приводит к тому, что количество пенсионеров превышает количество занятых в экономике – 48,5 тысячи к 42 тысячам человек."Это превышение ведет к старению населения, возрастает нагрузка на занятых в экономике", – объяснила Шат-ипа.Немаловажным фактором ученый назвала несостоятельность программы по возвращению репатриантов на историческую родину. По ее данным, за пять лет в Абхазию вернулись лишь 772 представителя диаспоры.Среди прочих причин негативной демографической ситуации в республике Шат-ипа выделила увеличение внутренней и внешней миграции, высокий уровень безработицы, участившиеся ДТП со смертельными исходами, употребление наркотиков и увеличение случаев суицида.По ее словам, все эти факторы при неизменяемом положении дел приведут к тому, что численность каждого следующего поколения в Абхазии будет на треть меньше численности предыдущего.Тенденция на многодетностьКандидат исторических наук Астанда Хашба поделилась опытом изучения хозяйственных книг советского периода в селах Гудаутского района. Он рассказала, в 1960-х годах в селах наблюдалось большое количество многодетных семей, в которых воспитывались от трех до восьми детей. К 1970-м годам картина меняется, наблюдается резкий спад количества таких семей.По мнению Хашба, причины этой закономерности в том, что с 1970-х годов молодежь начала уделять больше внимания вопросам образования и саморазвития. Плюс к тому, увеличилась миграция населения из села в город, что наблюдается и в наши дни.Однако, по словам ученого, несмотря на то, что рождаемость в Абхазии за последние десять лет уменьшилась, количество многодетных семей (от трех до пяти детей - прим.), увеличивается. К примеру, если в 2009 году в Абхазии было 2864 многодетных семей, то сейчас их – 5547.По мнению Хашба, увеличению количества многодетных семей могут способствовать социальные выплаты от государства, хоть в Абхазии они и "мизерные". Кроме того, по ее словам, часты случаи, когда в семье рождаются две девочки, и мать стремится родить еще и мальчика – это связано с устоявшимися традициями на Кавказе.Тем не менее, как объяснила специалист, ожидаемые и реальные возможности рождения детей у женщин разнятся. Так, например, многие женщины не решаются на рождение еще одного ребенка из-за отсутствия собственного жилья. Эта же причина приводит к тому, что молодые люди не спешат заводить семьи, отметила Хашба.Как решить демографическую проблему?По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, одна из важных мер для решения демографического кризиса – увеличение социальных выплат многодетным семьям."Мы не должны быть фантазерами, что пособия резко все спасут, это не ведет автоматически к демографическому росту. Но без базы нельзя говорить о какой-либо демографии", – добавил он.По его словам, в России также зарегистрирован прирост многодетных семей – их количество увеличилось на четверть."Это говорит о том, что определенная группа населения готова к модели многодетной семьи. Это очень важно и нужно понять, что это за люди, как они принимают решения. Все социальные проблемы у них такие же, как и у других семей", – сказал он.Крупнов считает, что решение вопроса не должно быть "инерционным", к разработке демографической доктрины должны быть подключены и представители власти.Шесть лет назад в Абхазии был принят закон "О здравоохранении" с поправкой о запрете абортов в республике. По словам Астанды Хашба, эта норма не привела к увеличению рождаемости в республике."Это привело к тому, что те женщины, которые хотят отказаться от своего ребенка, едут за пределы Абхазии, а у тех, которые не могут выехать, или умирают дети, или в родильном доме возникает вопрос кого спасать – маму или ребенка. Ни к чему хорошему это не привело", – сказала она.Хашба добавила, что для выхода из депопуляции необходимо, чтобы в примерно половине семей имелось три-четыре ребенка."Несмотря на социально-экономическое положение в Абхазии, для возрождения нации нужно проводить идеологию, что в абхазской семье обязательно должно быть трое детей. Тогда у нас будет увеличиваться какой-то показатель", – сказала она.Юрий Крупнов предлагает государству ввести налог на малодетность – один рубль в месяц на двухдетную семью, два рубля на однодетную и пять рублей на бездетную. По мнению эксперта, такая мера – символическая форма демонстрации политики государства.

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2022

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абхазия, демография