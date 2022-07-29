https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/za-sutki-v-krasnodarskom-krae-vyyavili-238-sluchaev-zabolevaniya-covid-19--1040590081.html

За сутки в Краснодарском крае выявили 238 случаев заболевания COVID-19

За сутки в Краснодарском крае выявили 238 случаев заболевания COVID-19

Количество заболевших по сравнению со вчерашним днем увеличилось на 27 человек. 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T15:08+0300

2022-07-29T15:08+0300

2022-07-29T16:42+0300

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. За сутки в Краснодарском крае выявлено 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб края.Общее количество заболевших в Краснодаре составило 76 человек, в Новороссийске - 33, в Сочи - 25, в Анапе - 22, в Горячем Ключе - 9. В Крымском и Тбилисском районах по 8 инфицированных, в Калининском и Павловском по 6, в Северском выявили 5 положительных тестов. На сегодняшний день в стационарах лечатся 147 пациентов, на ИВЛ пациентов нет. На амбулаторном лечении с подозрением на вирус находятся 1699 человек, у 1174 из них COVID-19 был выявлен.Всего с начала пандемии в Краснодарском крае было зафиксировано 265 426 заболевших. Более 253 тысяч человек выздоровели. 10 979 пациентов спасти не удалось. В Роспотребнадзоре призвали граждан по-прежнему соблюдать правила предосторожности и вакцинироваться, несмотря на то, что новые варианты коронавирусной инфекции переносятся не так тяжело, как первые.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/bolee-211-zabolevshikh-covid-19-vyyavleny-v-krasnodarskom-krae-1040577315.html

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