https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/glavnyy-veterinar-otsenil-shansy-abkhazii-izbavitsya-ot-afrikanskoy-chumy-sviney-1040609626.html
Главный ветеринар оценил шансы Абхазии избавиться от африканской чумы свиней
Главный ветеринар оценил шансы Абхазии избавиться от африканской чумы свиней
В середине июня 2022 года в селах Кодорского ущелья была зафиксирована африканская чума свиней, из-за этого в районе был объявлен карантин. 30.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-30T18:42+0300
2022-07-30T18:42+0300
2022-07-30T18:42+0300
в абхазии
африканская чума
новости
кодорское ущелье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/36/1022623656_0:39:3073:1767_1920x0_80_0_0_4ceec4abc761b3e0f654c4d4dfb0cc46.jpg
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Абхазия не сможет полностью избавиться от африканской чумы свиней, об этом в эфире радио Sputnik заявил главный ветеринар страны Роман Джопуа.По его словам, многие фермеры выпускают свиней на выпас в лес. Там они контактируют с дикими кабанами, которые также болеют африканской чумой. Поэтому избавиться от вируса полностью в условиях республики не получится.Ранее стало известно о том, что более тысячи голов свиней в селах Кодорского ущелья погибли из-за заражения африканской чумой свиней. Это стало причиной введения карантина в этом районе.Продавать мясо зараженных свиней нельзя, в противном случае болезнь может затронуть животных в других районах республики. Кроме того, лучше не дожидаться, пока болезнь одолеет здоровую свинью, и отправить ее на убой. Мясо такого животного продавать нельзя, но владельцы могут использовать его в хозяйстве – коптить или варить, по желанию.Вспышка африканской чумы свиней возникла в селах Кодорского ущелья во второй половине июня. Из-за этого 14 июля в селах Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара ввели карантин. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.Африканская чума свиней - не новое заболевание. Впервые вирус был зафиксирован в республике в 2007 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/afrikanskaya-chuma-sviney-chto-nuzhno-znat-1040280300.html
кодорское ущелье
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/36/1022623656_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a746be99908e20f7e0aa932e128b81f6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
африканская чума, новости, кодорское ущелье
Главный ветеринар оценил шансы Абхазии избавиться от африканской чумы свиней
В середине июня 2022 года в селах Кодорского ущелья была зафиксирована африканская чума свиней, из-за этого в районе был объявлен карантин.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Абхазия не сможет полностью избавиться от африканской чумы свиней, об этом в эфире радио Sputnik заявил главный ветеринар страны Роман Джопуа.
По его словам, многие фермеры выпускают свиней на выпас в лес. Там они контактируют с дикими кабанами, которые также болеют африканской чумой. Поэтому избавиться от вируса полностью в условиях республики не получится.
Ранее стало известно о том, что более тысячи голов свиней в селах Кодорского ущелья погибли из-за заражения африканской чумой свиней. Это стало причиной введения карантина в этом районе.
"Сейчас в Кодорском ущелье уже нет свиней. В других селах Восточной Абхазии у многих фермеров еще есть свиньи. Недавно в селе Кутол были случаи гибели свиней. Я прошу всех фермеров, чтобы они закапывали туши мертвых свиней. Иначе могут заразиться животные и у других фермеров. Если свинья заболела, то ее надо заколоть, обдать огнем, а затем закопать", - сказал Джопуа.
Продавать мясо зараженных свиней нельзя, в противном случае болезнь может затронуть животных в других районах республики. Кроме того, лучше не дожидаться, пока болезнь одолеет здоровую свинью, и отправить ее на убой. Мясо такого животного продавать нельзя, но владельцы могут использовать его в хозяйстве – коптить или варить, по желанию.
Вспышка африканской чумы свиней возникла в селах Кодорского ущелья во второй половине июня. Из-за этого 14 июля в селах Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара ввели карантин. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
Африканская чума свиней - не новое заболевание. Впервые вирус был зафиксирован в республике в 2007 году.