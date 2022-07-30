https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/glavnyy-veterinar-otsenil-shansy-abkhazii-izbavitsya-ot-afrikanskoy-chumy-sviney-1040609626.html

Главный ветеринар оценил шансы Абхазии избавиться от африканской чумы свиней

Главный ветеринар оценил шансы Абхазии избавиться от африканской чумы свиней

В середине июня 2022 года в селах Кодорского ущелья была зафиксирована африканская чума свиней, из-за этого в районе был объявлен карантин. 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T18:42+0300

2022-07-30T18:42+0300

2022-07-30T18:42+0300

в абхазии

африканская чума

новости

кодорское ущелье

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Абхазия не сможет полностью избавиться от африканской чумы свиней, об этом в эфире радио Sputnik заявил главный ветеринар страны Роман Джопуа.По его словам, многие фермеры выпускают свиней на выпас в лес. Там они контактируют с дикими кабанами, которые также болеют африканской чумой. Поэтому избавиться от вируса полностью в условиях республики не получится.Ранее стало известно о том, что более тысячи голов свиней в селах Кодорского ущелья погибли из-за заражения африканской чумой свиней. Это стало причиной введения карантина в этом районе.Продавать мясо зараженных свиней нельзя, в противном случае болезнь может затронуть животных в других районах республики. Кроме того, лучше не дожидаться, пока болезнь одолеет здоровую свинью, и отправить ее на убой. Мясо такого животного продавать нельзя, но владельцы могут использовать его в хозяйстве – коптить или варить, по желанию.Вспышка африканской чумы свиней возникла в селах Кодорского ущелья во второй половине июня. Из-за этого 14 июля в селах Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара ввели карантин. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.Африканская чума свиней - не новое заболевание. Впервые вирус был зафиксирован в республике в 2007 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/afrikanskaya-chuma-sviney-chto-nuzhno-znat-1040280300.html

кодорское ущелье

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африканская чума, новости, кодорское ущелье