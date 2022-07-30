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Обнародованы списки погибших и раненых украинских пленных от удара по СИЗО в ДНР
Обнародованы списки погибших и раненых украинских пленных от удара по СИЗО в ДНР
Российское оборонное ведомство уточнило число погибших и раненых от удара ВСУ по колонии в Еленовке (ДНР). 30.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-30T13:40+0300
2022-07-30T13:40+0300
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Минобороны России опубликовало на своих информационных ресурсах пофамильные списки украинских военнопленных, погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке.Ракетный удар был нанесен 29 июля из американской системы залпового огня "Хаймарс" киевским режимом, в результате чего убита и покалечена большая часть из находившихся в колонии 193-х военнопленных украинцев, говорится в сообщении.В больницу с тяжелыми ранениями доставили 73 военнопленных украинцев, им оказали необходимую медицинскую помощь."Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", - заявили в российском Минобороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/volodin-nazval-kto-stoit-za-raketnym-udarom-po-sizo-v-elenovke-1040602723.html
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Обнародованы списки погибших и раненых украинских пленных от удара по СИЗО в ДНР
Российское оборонное ведомство уточнило число погибших и раненых от удара ВСУ по колонии в Еленовке (ДНР).
СУХУМ, 30 июл - Sputnik.
Минобороны России опубликовало на своих информационных ресурсах пофамильные списки украинских военнопленных, погибших
и раненных
при ракетном ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке.
Ракетный удар был нанесен 29 июля из американской системы залпового огня "Хаймарс" киевским режимом, в результате чего убита и покалечена большая часть из находившихся в колонии 193-х военнопленных украинцев, говорится в сообщении.
"По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение", - уточнил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
В больницу с тяжелыми ранениями доставили 73 военнопленных украинцев, им оказали необходимую медицинскую помощь.
"Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", - заявили в российском Минобороны.