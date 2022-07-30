https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/obnarodovany-spiski-pogibshikh-i-ranenykh-ukrainskikh-plennykh-ot-udara-po-sizo-v-dnr-1040605534.html

Обнародованы списки погибших и раненых украинских пленных от удара по СИЗО в ДНР

Обнародованы списки погибших и раненых украинских пленных от удара по СИЗО в ДНР

Российское оборонное ведомство уточнило число погибших и раненых от удара ВСУ по колонии в Еленовке (ДНР). 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T13:40+0300

2022-07-30T13:40+0300

2022-07-30T13:40+0300

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Минобороны России опубликовало на своих информационных ресурсах пофамильные списки украинских военнопленных, погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке.Ракетный удар был нанесен 29 июля из американской системы залпового огня "Хаймарс" киевским режимом, в результате чего убита и покалечена большая часть из находившихся в колонии 193-х военнопленных украинцев, говорится в сообщении.В больницу с тяжелыми ранениями доставили 73 военнопленных украинцев, им оказали необходимую медицинскую помощь."Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", - заявили в российском Минобороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/volodin-nazval-kto-stoit-za-raketnym-udarom-po-sizo-v-elenovke-1040602723.html

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