https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/predprinimatel-rasskazal-kak-zamanit-investora-v-abkhaziyu-1040602165.html
Предприниматель рассказал, как "заманить" инвестора в Абхазию
Предприниматель рассказал, как "заманить" инвестора в Абхазию
О важности привлечения инвестиций в различные сферы Абхазии для развития ее экономики не раз упоминал глава республики Аслан Бжания. 30.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-30T08:45+0300
2022-07-30T08:45+0300
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СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Для привлечения инвестиций в Абхазию необходимо создавать прозрачную законодательную базу, сказал в интервью радио Sputnik предприниматель Батал Халваш.Начинать, по его словам, нужно с налогового и таможенного законодательств, а также избавить инвестора от двойного налогообложения.Кроме того, отметил Халваш, для привлечения инвесторов в республике должна быть налажена логистика, инфраструктура и иметься собственные технические специалисты, которых в республике не хватает."Россия уже сделала многое, чтобы у нас развивался бизнес, пошли инвестиции, и, мне кажется, от нас самих зависит, как быстро мы среагируем. Огромные ниши освободились на российском рынке для товаров и услуг и благоприятная ситуация, чтобы эти ниши занять, но для этого нужно провести большую работу", - добавил он.По словам Халваш, при адаптации законодательства под интересы инвестора не нужно придумывать ничего нового, достаточно ориентироваться на российское законодательство, которое, по мнению предпринимателя, "правильно организованное" и "прозрачное".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/takie-obstoyatelstva-adleyba-rasskazala-kak-stat-investorom-v-abkhazii-1036359556.html
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новости, экономика, финансы
Предприниматель рассказал, как "заманить" инвестора в Абхазию
08:45 30.07.2022 (обновлено: 09:09 30.07.2022)
О важности привлечения инвестиций в различные сферы Абхазии для развития ее экономики не раз упоминал глава республики Аслан Бжания.
СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Для привлечения инвестиций в Абхазию необходимо создавать прозрачную законодательную базу, сказал в интервью радио Sputnik предприниматель Батал Халваш.
Начинать, по его словам, нужно с налогового и таможенного законодательств, а также избавить инвестора от двойного налогообложения.
"Люди вкладывают в те или иные предприятия, чтобы зарабатывать деньги, получать прибыль, при этом они должны платить налоги. При нынешнем законодательстве у нас получается, что человек, который инвестирует в Абхазию, должен заплатить налоги в Абхазии, а потом либо объясняться с налоговыми службами в России, либо дважды платить налоги. При таких условиях будет сложно добиться инвестиций в Абхазию", - сказал он и добавил, что в этом направлении правительство республики ведет активную работу.
Кроме того, отметил Халваш, для привлечения инвесторов в республике должна быть налажена логистика, инфраструктура и иметься собственные технические специалисты, которых в республике не хватает.
"Россия уже сделала многое, чтобы у нас развивался бизнес, пошли инвестиции, и, мне кажется, от нас самих зависит, как быстро мы среагируем. Огромные ниши освободились на российском рынке для товаров и услуг и благоприятная ситуация, чтобы эти ниши занять, но для этого нужно провести большую работу", - добавил он.
По словам Халваш, при адаптации законодательства под интересы инвестора не нужно придумывать ничего нового, достаточно ориентироваться на российское законодательство, которое, по мнению предпринимателя, "правильно организованное" и "прозрачное".