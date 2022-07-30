https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/sukhumskaya-kislorodnaya-stantsiya-vdvoe-uvelichila-proizvodstvennuyu-moschnost-1040609285.html

Сухумская кислородная станция вдвое увеличила производственную мощность

Сухумская кислородная станция вдвое увеличила производственную мощность

Теперь Сухумская станция способна обеспечить кислородом все больницы республики. 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T17:55+0300

2022-07-30T17:55+0300

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Сухумская кислородная станция вдвое увеличила производственную мощность, заявил в эфире радио Sputnik начальник станции Константин Аргун.Теперь в течение суток кислородная станция может производить 400 тонн кислорода.“Во время предыдущих волн пандемии у нас таких возможностей не было. То оборудование, на котором мы раньше работали, уже было устаревшим, работало не так, как надо. Месяц назад к нам приехали специалисты из Краснодара, они поменяли запчасти на оборудовании. Теперь все работает, как часы. В течение суток можем производить до 400 баллонов кислорода. Раньше могли производить только 200 баллонов в сутки. Этого было недостаточно", - подчеркнул Аргун.Константин Аргун добавил, что теперь станция может обеспечить кислородом все больницы Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/byt-nagotove-v-kabmine-obsudili-situatsiyu-s-rostom-covid-19-1040578699.html

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