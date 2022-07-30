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Цитадель на страже: зачем построили крепость Абахуамца и что с ней стало

Цитадель на страже: зачем построили крепость Абахуамца и что с ней стало

Древняя крепость в селе Абгархук Абахуамца приняла первых за послевоенное время посетителей в 2012 году. 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T16:40+0300

2022-07-30T16:40+0300

2022-07-30T16:40+0300

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Крепость Абахуамца расположена на отвесной скале в восточной части села Абгархук Гудаутского района над рекой Аапста. Она играла стратегическую роль в защите этих земель. Примерную дату ее возведения относят к VI-VIII векам, но некоторые ученые предполагают, что построена она была немного позже.Раскопок на территории крепости не проводилось, но там периодически находят наконечники стрел и керамику, относящиеся к раннему средневековью. Название крепости переводится с абхазского языка как "под горой".Возвышенность, на которой построили крепость, со всех сторон окружена обрывом. Абхазский историк Юрий Воронов пишет в своей книге "В мире архитектурных памятников Абхазии" о том, что периметр извилистых крепостных стен до 140 метров, высота их местами достигает 3-4 метров.В юго-восточном углу ограды видно окно-бойницу. Рядом справа высятся покрытые плющом стены восьмиметровой башни. Во второй этаж попадали снаружи по приставной лестнице через узкую дверь, а в третий - через люк в деревянном перекрытии. Древнейшие находки в крепости Абахуамца - керамика, наконечники стрел, относящиеся к раннему средневековью.Подробнее об этом читайте здесь>>

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