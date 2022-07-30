https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/uchenye-identifitsirovali-pushku-naydennuyu-na-territorii-sukhumskoy-kreposti-1040607675.html

Ученые идентифицировали пушку, найденную на территории Сухумской крепости

Ученые идентифицировали пушку, найденную на территории Сухумской крепости

Подобных находок в Абхазии еще не было, аналоги найденной пушки есть в музеях в Махачкале и Санкт-Петербурге. 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T16:10+0300

2022-07-30T16:10+0300

2022-07-30T16:10+0300

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ученые идентифицировали пушку, найденную на территории Сухумской крепости, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik декан исторического факультета, кандидат исторических наук Алик Габелия.По его словам, это крупнокалиберная пушка середины XIX века. Модель известна как "Отечественная или русская 3-пудовая опытная бомбовая береговая пушка". Дальность стрельбы могла доходить до 2,5 километров. Пушка состояла на вооружении Российской империи."Как мы знаем, за Сухумскую крепость между русскими и турками шла долгая борьба. И в один из отходов русских, скорее всего, они закопали эту пушку", - предположил Габелия.Подобных находок в Абхазии еще не было. Аналоги артефакта представлены в музеях в Махачкале и Санкт-Петербурге.Пушку пока еще не извлекли из земли. Абхазские археологи вместе с волонтерами продолжают копать. Но, по словам Алика Габелия, рабочей силы недостаточно."Много сил надо, чтобы раскопать пушку. Она очень тяжелая, весит около тонны. В конце концов спецтехника тоже нужна будет", - сказал ученый.После извлечения и изучения пушки, артефакт скорее всего установят на территории Сухумской крепости, где, по словам Габелия, планируют организовать музей под открытым небом.Раскопки на Сухумской крепости проводится Абхазским государственным университетом уже больше месяца. Изначально это была студенческая практика. Позже к исследованию присоединились молодые абхазские археологи и волонтеры. На территории крепости уже найдены более 100 ядер от мелкокалиберных пушек, черепица и турецкие курительные трубки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/v-poiskakh-drevnostey-arkheologicheskie-raskopki-na-sukhumskoy-kreposti-1040316880.html

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